¿Cumplió las expectativas? El segundo año de Paul Skenes en cifras

Paul Skenes ha demostrado de forma consistente ser uno de los mejores pitchers de Major League Baseball (MLB), desde su inmejorable estreno en el 2024 con Piratas de Pittsburgh.

Par de Juegos de Estrellas consecutivos, como abridor por parte de la Liga Nacional, son solo una muestra de su estatus actual como lanzador. Aún así, la ofensiva de su equipo no le ha acompañado lo suficiente, especialmente esta campaña.

El mejor de 2025

A falta de pocos juegos para que culmine la temporada regular, Skenes se ha mantenido durante casi toda esta fase como el serpentinero con mejor efectividad en todas las Grandes Ligas.

De hecho, en su más reciente salida, fue vapuleado por la ofensiva de Cachorros de Chicago, con 7 hits, 3 carreras limpias, concediendo 3 bases por bolas y ponchando a 6 bateadores en 3.2 innings.

Aún así, su porcentaje de carreras limpias permitidas, apenas subió a 2.03 en 31 presentaciones esta temporada, que supone el mejor de MLB en la actualidad y a falta de -quizás- una salida más para él.

No es coincidencia que, en lo que va de mes esas 3 rayitas anotadas por el conjunto de Chicago son las únicas permitidas por el lanzador de 23 años en 14.2 innings laborados en sus 3 compromisos en lo que va de septiembre.

En este departamento, lo sigue nada más y nada menos que el actual Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal (Tigres de Detroit), con un ERA de .2.23 en 30 aperturas.