Pagos SNAP en Florida del 15 al 21 de septiembre ¿Cuál es la fecha exacta para los beneficiarios?

En el estado de Florida, el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), ofrece respaldo a las personas de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad que lo ameriten. En este sentido, los beneficiarios de asistencia alimentaria pueden adquirir diversos productos, como: cereales, panes, frutas, pescados, aves, lácteos, así como plantas y semillas para cultivar en su hogar.

Las compensaciones económicas son distribuidas mediante tarjetaBT recargable. La cantidad puede variar dependiendo de los ingresos y del tamaño de la familia. Hasta el momento, se mantiene la siguiente tabulación en la mayoría de los estados:

Tamaño del hogar 1: 292 dólares.

Tamaño del hogar 2: 536 dólares.

Tamaño del hogar 3: 768 dólares.

Tamaño del hogar 4: 975 dólares.

Tamaño del hogar 5: 1.158 dólares.

Tamaño del hogar 6: 1.390 dólares.

Tamaño del hogar 7: 1.536 dólares.

Tamaño del hogar 8: 1.756 dólares.

Por cada persona adicional pueden obtener 219 dólares.

A finales de mes los montos experimentarán un incremento significativo que será anunciado por las autoridades pertinentes.

Beneficiarios que cobrarán del 15 al 21 de septiembre

En caso estado, las fechas se establecen de forma diferente. No obstante, en el estado de Florida inician desde el 1 hasta el 28 de cada mes.

El esquema se rige por el número de terminal de caso SNAP denominado como EDG. Específicamente, en Florida se toman en consideración el octavo y noveno dígito del caso del beneficiario, sin incluir el dígito 10.

Desde el lunes 15 al domingo 21 de septiembre, estos beneficiarios recibirán los pagos: