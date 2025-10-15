Novia venezolana de Fede Dorcaz devastada en su funeral

Suscríbete a nuestros canales

Este 14 de octubre, en la Ciudad de México, se desarrolla el funeral de Fede Dorcaz con la presencia de su novia venezolana Mariana Ávila, quien se encuentra devastada por el último adiós al querido cantante y actor antes de ser repatriado a su natal Argentina.

Luego de rendir homenaje al famoso en una ceremonia privada con personalidades del entretenimiento mexicano, la venezolana se enfrentó cabizbaja a los medios de comunicación que aguardaban para obtener sus primeras impresiones.

Con lágrimas, devastada y un profundo dolor por la pérdida de Fede, Mariana se aproximo a las cámaras con ayuda de dos caballeros, sin embargo, hasta el momento sus declaraciones no han sido publicadas.

Marie Claire Harp ofreció sus impresiones ante los medios de comunicación admitiendo que “no sabía que decir” ante la situación, pero recordó sus últimos momentos junto a él en backstage antes del inicio del reality ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’.

El argentino era recordado por su pasión, profesionalismo y carisma que contagió a cada uno de sus compañeros. Recodemos que el programa del canal Las Estrellas se estrenó este 14 de octubre sin la presencia de Mariana Ávila.

Funeral de Fede Dorcaz

Sus seres queridos en México llevan a cabo un funeral para despedirlo y homenajearlo en una misa solo para sus allegados. Sin embargo, se ha filtrado imágenes del interior de la funerario en donde todos se encuentra cabizbajos y ofreciendo su sentido pésame a su pareja.

Los restos de Fede Dorcaz serán trasladados a Argentina para darle cristiana sepultura rodeado se sus familiares, los mismos que solicitaron donaciones para el costoso trámite. Cabe destacar que personalidades como Galilea Montijo se unió a la campaña divulgando el link para la ayuda en la plataforma de GoFundMe.