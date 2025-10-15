Los Phillies le dan un voto de confianza: Rob Thomson regresa como mánager en 2026 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En medio de una oleada de despidos y retiros de managers en las Grandes Ligas (MLB), los Philadelphia Phillies han tomado una decisión sobre su timonel, Rob Thomson. Según informaron Joel Sherman y Jon Heyman del New York Post, la gerencia del equipo de Pensilvania conservará a Thomson para la temporada 2026. Se espera que la organización haga oficial el anuncio a finales de esta semana.

El Sólido Récord de Thomson

Thomson ha compilado un récord de 346-251 desde que asumió el cargo en junio de 2022. Bajo su dirección, los Phillies han logrado tres temporadas consecutivas de 90 victorias y dos coronas seguidas de la División Este de la Liga Nacional (NL Este), además de ganar el sorprendente banderín de la Liga Nacional en 2022.

El porcentaje de victorias de .580 del canadiense de 62 años es el más alto en la historia de los Phillies entre los managers con al menos dos temporadas y 200 juegos dirigidos.

Este año marcó la temporada regular más exitosa de la franquicia bajo Thomson, con 96 victorias, el mejor registro desde 2011. Este desempeño les permitió asegurar el descanso y el segundo puesto preclasificado de la Liga Nacional por segundo año consecutivo.

Los Contratiempos en Postemporada

A pesar del éxito en la temporada regular, este no se ha trasladado consistentemente a los playoffs, lo que mantiene una racha de fracasos en octubre para un equipo de alto presupuesto y repleto de estrellas.

Tras alcanzar la Serie Mundial en 2022 como un equipo de wild card (comodín), los Phillies han caído en las rondas siguientes ante rivales menos favoritos:

2023: Perdieron la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS) contra los Arizona Diamondbacks .

2024: Fueron eliminados en la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) por sus rivales, los New York Mets, que también eran sextos preclasificados.

La semana pasada, la eliminación volvió a ocurrir en la NLDS, esta vez perdiendo en cuatro juegos ante Los Angeles Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial. Aunque cayeron ante un equipo poderoso, la eliminación de este año fue particularmente dolorosa, ya que la temporada terminó con un error en el lanzamiento del relevista Orion Kerkering al dejar tendido al rival.

Los Filis han ganado solo dos títulos de Serie Mundial en sus 142 años de historia (en 1980 y 2008).