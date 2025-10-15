Oferta Calificada de la MLB alcanza un máximo histórico: ¿Quiénes la recibirán?

Suscríbete a nuestros canales

El costo de la Oferta Calificada (Qualifying Offer - QO) en las Grandes Ligas (MLB) ha ascendido a un nuevo récord histórico: $22.025.000. Esta cifra representa un aumento del 4.6% respecto a los $21.05 millones del año anterior.

La Oferta Calificada es el valor de un contrato de un año que un equipo puede ofrecer a sus agentes libres elegibles. Si el jugador la rechaza y firma con otro club, su antiguo equipo recibe una selección compensatoria en el draft amateur.

¿Cómo se calcula y cómo ha evolucionado?

Este precio anual se establece calculando el promedio de los 125 contratos más importantes de la MLB de ese año.

La tendencia en el valor de la oferta ha sido de crecimiento constante, reflejando el aumento general de salarios en el béisbol:

2019: $17.8 millones

2020: $18.9 millones

2023: $20.325.000

2025: $22.025.000 (Récord actual)

Desde su implementación después de la temporada 2012, esta oferta ha sido un instrumento más de compensación que una oferta de trabajo real: de 144 ofertas calificadas realizadas, solo 14 han sido aceptadas por los jugadores.

Requisitos para recibir una Oferta Calificada

Un agente libre solo puede recibir esta oferta si cumple dos requisitos muy estrictos:

Debe haber jugado con el mismo equipo de manera continua desde el Día Inaugural de la temporada. Nunca debe haber recibido una Oferta Calificada antes en su carrera.

Jugadores clave que podrían recibirla

Varios nombres importantes que se convertirán en agentes libres tras la Serie Mundial son elegibles para la QO de este año:

Bo Bichette (Campocorto, Blue Jays)

Trent Grisham (Jardinero, Yankees de Nueva York)

Michael King (Lanzador derecho, Padres de San Diego)

Kyle Schwarber (Bateador designado, Phillies de Filadelfia)

Ranger Suárez (Lanzador zurdo, Phillies de Filadelfia)

Robert Suárez (Lanzador derecho, Padres de San Diego)

Kyle Tucker (Jardinero, Cachorros de Chicago)

Agentes libres estelares no elegibles

Otros agentes libres de alto perfil no podrán recibir la oferta calificada, generalmente porque cambiaron de equipo durante la temporada o ya la recibieron previamente. Entre ellos se encuentran:

Pete Alonso (Primera base, Mets de Nueva York)

Cody Bellinger (Jardinero, Yankees)

Alex Bregman (Tercera base, Medias Rojas de Boston)

Nick Martínez (Lanzador, Rojos de Cincinnati)

J.T. Realmuto (Catcher, Phillies)

Plazos y Compensación

Los equipos tienen hasta el quinto día después de finalizada la Serie Mundial para hacer la Oferta Calificada, y el jugador dispone de una semana para decidir si la acepta o la rechaza.

Si un jugador la rechaza y luego firma con otro club, el equipo que lo pierde recibe una selección compensatoria en el draft. La ubicación exacta de esta selección depende de factores financieros complejos, como el valor del nuevo contrato del jugador y el estatus de impuesto de lujo del equipo perdedor.