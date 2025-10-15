Récord de audiencia en la MLB: Postemporada 2025 es la más vista desde 2010 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La postemporada del béisbol de Grandes Ligas (MLB) 2025 está teniendo su pico más alto a nivel televisivo de los últimos 15 años, según anunció la propia liga.

De acuerdo con la oficina del Comisionado, el promedio de audiencia de los playoffs ha registrado un aumento del 30% con respecto al año pasado, siendo el mejor desempeño desde 2010, impulsado en gran medida por las emocionantes Series Divisionales.

Las más vistas

El emocionante partido de 15 entradas del viernes pasado entre los Seattle Mariners y los Detroit Tigers promedió 8.72 millones de espectadores en Fox, Fox Deportes y plataformas de streaming.

La victoria de los Mariners por 3-2 en el quinto y decisivo juego de la Serie Divisional de la Liga Americana fue el partido de ronda divisional más visto en Fox desde 2011 (la victoria de Detroit sobre los Yankees, que promedió 9.72 millones).

Las dos Series Divisionales de la Liga Americana en Fox, FS1 y FS2 promediaron 4.15 millones de espectadores, la ronda divisional más vista en cualquier cadena desde la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS) de 2015 en TBS.

La serie entre Toronto Blue Jays y los New York Yankees, que los Blue Jays ganaron en cuatro juegos, promedió 7.65 millones en Estados Unidos y Canadá.

Específicamente, los juegos de la Serie Divisional de los Blue Jays en Canadá promediaron 3.65 millones, un aumento del 10% con respecto a la última aparición del equipo en la ALDS en 2016.

Balance general

La audiencia de las cuatro Series Divisionales en Estados Unidos promedió 4.17 millones, su nivel más alto desde 2011 y un salto del 17% respecto al año pasado.

El primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del domingo, entre Seattle y Toronto, promedió 10.02 millones de espectadores en Estados Unidos y Canadá, incluyendo 5.31 millones en Fox, Fox Deportes y streaming.

La audiencia en Estados Unidos de ese juego representa un aumento del 32% con respecto al primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana del año pasado, que se transmitió por TBS.