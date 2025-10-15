Extensión de contrato para Hinch en Detroit: Skubal es la próxima prioridad de los Tigres (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En medio de la oleada de despidos y retiros de managers en Grandes Ligas, los Detroit Tigers tomaron una decisión con respecto a su timonel, AJ Hinch, de cara a la siguiente temporada. Así lo dio a conocer el presidente de operaciones de béisbol de los bengalíes, Scott Harris.

El ejecutivo realizó una conferencia de prensa este martes, en compañía de Hinch, donde anunció la extensión de contrato del estratega y, de manera crucial, aseguró que firmarán un acuerdo a largo plazo con la estrella del pitcheo, Tarik Skubal, el ganador del premio Cy Young de la Liga Americana 2024.

Confianza “A Largo Plazo” en el Manager

Durante el encuentro con periodistas, Harris reveló que contactó a Hinch durante la temporada regular —la quinta del manager en Detroit— para proponerle una segunda extensión de contrato, a lo que llegaron a un acuerdo rápidamente.

“Es uno de los mejores entrenadores del juego”, dijo Harris, quien se negó a revelar la duración específica del acuerdo. “Queremos que esté aquí mientras él esté dispuesto a hacerlo. Quiero trabajar con él mientras sea posible”, agregó el directivo.

“Tengo un gran aprecio por todo lo que hicimos, pero queremos más”, dijo Hinch. “Sabemos qué podemos hacer más y lograr líneas más altas (…) Saber que esta ciudad, esta afición, esta organización, estos jugadores y estos entrenadores pueden hacer más y vamos a trabajar incansablemente para lograrlo”

Skubal, Prioridad Financiera

De la misma manera, el directivo aseguró que el dueño de los Tigres de Detroit, Chris Ilitch, prestará todo su apoyo financiero para buscar mantener a Tarik Skubal en la organización a largo plazo. “No tengo ninguna preocupación por eso”, afirmó Harris.

Skubal no solo ganó el Premio Cy Young de la Liga Americana, sino que también fue el ganador de la Triple Corona de lanzadores de la liga en 2024. El zurdo de 28 años terminó la temporada con una efectividad de 2.21, la más baja de su carrera, y un récord personal de 241 ponches. “Es el mejor lanzador del béisbol”, sentenció Harris. “Ojalá gane un segundo Cy Young”.

Skubal firmó un contrato por un año y $10.15 millones durante la última temporada baja, evitando el arbitraje salarial, y se convertirá en agente libre después de la temporada 2026.

Pese a esto, Detroit tuvo el mejor récord del béisbol durante gran parte de la temporada, pero luego se desplomó después de la fecha límite de cambios, cuando Harris optó por no realizar un movimiento importante.