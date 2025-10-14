María Antonieta de las Nieves habla de su crisis de salud: “estaba espantosa”

Suscríbete a nuestros canales

La emblemática ‘La Chilindrina’, María Antonieta de las Nieves, decidió finalmente contar lo que vivió durante una fuerte crisis de salud ocurrida mientras se encontraba de gira en Perú.

Con voz quebrada y sin rodeos, la actriz confesó que la intensidad del malestar la dejó irreconocible ante sí misma.

Desde ese momento de fragilidad hasta su regreso pleno a México, ‘La Chilindrina’ reveló las sombras detrás de su imagen pública, las memorias borradas y cómo llegó a verse al espejo sin reconocerse.

El colapso de María Antonieta de las Nieves

Durante una conversación con la periodista Matilde Obregón, María Antonieta relató que atravesaba una fase de consumo excesivo de fármacos, tantos que no recuerda con claridad lo que vivió. “Tomaba 19 pastillas al día, yo no sé de qué ni para qué”, confesó con pesar.

Su hija Verónica corroboró que, hacia el final de su gira, la actriz no era reconocible ni por el público ni por ella misma: “Cuando llegué a México, no la reconocí”, dijo al evocar la impresión de ver a alguien distinto en su forma de hablar, caminar y hablar frente a cámaras.

Con 5 kilos menos en poco tiempo, “el cuello se me veía espantoso, la cara toda caída, arrugas y arrugas, estaba yo espantosa”, recordó la mexicana de 78 años al describirse frente al espejo.

Infección, sodio bajo y el exceso de medicamentos

La actriz añadió que, no sólo fue el exceso de medicamentos lo que la hundió, pues, también enfrentó infecciones en pulmones, vías urinarias y un nivel peligrosamente bajo de sodio, lo que pudo desencadenar convulsiones o daños mayores.

De las Nieves responsabilizó al sistema médico de la situación: “Cada doctor me daba sus medicamentos, pero no se ponían de acuerdo, eso fue lo que perjudicó mi salud”, dijo.

Para salvarla, sus hijos hicieron una maniobra urgente desde Perú y cancelaron funciones, realizaron trámites y la regresaron al país para ingresarla en un hospital y desintoxicar su organismo. Verónica rememoró que su madre fue entregada al aeropuerto “cargada, ida, sin reconocer ni a sus hijas”.

Tras pasar una semana hospitalizada y limpiar su organismo de decenas de medicamentos, la icónica estrella de ‘El Chavo del 8’ recalibró su tratamiento y ahora sólo toma tres fármacos al día, una drástica reducción comparada con los 19 del peor momento.

Aunque su mejoría es visible, anunció que este episodio la impulsa a retirarse temporalmente del espectáculo. “Tengo 75 años, ya no puedo con tantas funciones diarias. Ahora es tiempo de descansar, de quedarme en mi cama y ver la televisión”, sentenció.