Cazzu revela cómo se enteró de la relación de Christian Nodal y Ángela Aguilar

En su regreso a México, Cazzu tuvo un encuentro con los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde sin pelitos en la lengua abordó el tema de su ex Christian Nodal y Ángela Aguilar.

Por mucho tiempo, se rumoró que el cantante mexicano le fue infiel a “La Nena Trampa” y por ello anunciaron su ruptura amorosa. Sin confirmar nada y manteniendo la discreción, la intérprete confirmó que Nodal le avisó sobre su amorío con Ángela.

“Él me avisó que estaba con alguien exactamente un día antes de que salieran las fotos, pero no era como que yo estaba introducida”, expresó.

Además, en cuanto a la supuesta infidelidad con mucha madurez admitió ser una persona leal. “Si alguien hubiese sido infiel conmigo no iba a ser la primera vez. Yo sí soy súper leal y creo en la lealtad y estaría bueno que alguien no te haga eso, pero en líneas generales, y eso me gustaría que sea lo último que yo tengo para decir sobre esta situación, finalmente nosotros somos una ventana de muchas de las realidades…”.

Cazzu logra viajar con Inti

En un último viaje en el país azteca, Cazzu confesó que no podía viajar con su pequeña porque Nodal no habría autorizado el permiso para que Inti salga de Argentina, lo que describió como uno de los "peores momentos de su vida".

Después de una lucha legal para obtener el permiso de viaje por fin lo ha conseguido gracias al juez, explicando que: “Es un permiso unilateral, es un permiso que nosotros se lo pedimos al juzgado porque yo obviamente puedo sustentar que necesito viajar, entonces el juzgado y el juez me lo otorgan…”.

Nodal buscará ver a su hija

Con Inti en México, la argentina confirmó que Christian Nodal se puso en contacto para tener un acercamiento con su hija.

“Ahora vamos a ver… Se comunicó su abogado para preguntar si podía verla, y como siempre se le dijo que sí, de ahí a que suceda, veremos…”, sentenció.