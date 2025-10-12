Servicios

Ofrecen comida gratis en California del 13 al 18 de octubre, conozca las ubicaciones

De este modo, se garantiza el acceso de los ciudadanos a alimentos frescos y saludables 

Por

Meridiano

Domingo, 12 de octubre de 2025 a las 06:04 pm
Foto: Referencial / Cortesía
El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) junto a su socio Caridades Católicas Dallas realizará varias jornadas de alimentos destinadas a las familias de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad. A partir del 13 de octubre, los ciudadanos podrán acceder a una variedad de productos frescos y saludables, sin necesidad de pagar monto alguno.

Jornadas desde el 13 al 18 de octubre

Lunes 13 de octubre

  • 9:30 am: En Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita. Dallas, 75212

Martes 14 de octubre

  • 9:30 am: En Good Shepherd Garland, Garland, 75040

  • 9:30 am: En Mt. Gilead Baptist Church, Italy, 76651

  • 9:30 am: En Portfolio Resident Fairway Village, Dallas, 75211

  • 9:30 am: En Iglesia Amiel, Rose City, 75189

  • 9:30 am: En Ordinary to Extradentary, Dallas, 75228

  • 11:30 am: En Northway Christian Church, Dallas, 75225

  • 12:30 del mediodía: En David Daniels Elementary, Grand Prairie, 75051

  • 12:30 pm: En KEF International Church, Plano, 75074

  • 12:30 pm: En New Birth Baptist Church, Dallas, 75224

Miércoles 15 de octubre

  • 9:30 am: En St. Patrick-Denison, Denison, 75020

  • 9:30 am: En Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224

  • 9:30 am: En Tyler Street Community Service Outreach, Dallas, 75208

  • 9:30 am: En St. Philip, Dallas, 75227

  • 9:30 am: En St. Francis-Lancaster, Lancaster, 75134

  • 12:30 pm: En la Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza, Honey Grove, 75446

  • 12:30 pm: En Human Rights Initiative of North Texas, Dallas, 75204

  • 12:30 pm: En Cornerstone Church in Rowlett, Rowlett, 75088

Jueves 16 de octubre

  • 9:30 am: En Our Lady of Perpetual Help, Dallas, 75235

  • 9:30 am: En City of Ferris, Ferris, 75125

  • 9:30 am: En Santa Fe Trails Apartments, Dallas, 75231

  • 9:30 am: En My New House/ New Hope Baptist Church, Ennis, 75119

  • 12:30 pm: En First Fellowship Baptist Church, Dallas, 75216

  • 12:30 pm: En St. Cecilia, Dallas, 75208

  • 12:30 pm: En Oasis on the MT CHC, Garland, 75040

  • 12:30 pm: En Immaculate Conception, Corsicana, 75110

Por último, se recomienda a los usuarios a asistir a las ubicaciones desde tempranas horas de la mañana, para garantizar su participación durante la distribución de alimentos. Al llegar será necesario proporcionar unos datos socio-económicos como: nombres y apellido, número de código postal y cantidad de integrantes de la familia. 

