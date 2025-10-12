Ofrecen comida gratis en California del 13 al 18 de octubre, conozca las ubicaciones

El Banco de Alimentos del Norte de Texas (NTFB) junto a su socio Caridades Católicas Dallas realizará varias jornadas de alimentos destinadas a las familias de escasos recursos o en situación de vulnerabilidad. A partir del 13 de octubre, los ciudadanos podrán acceder a una variedad de productos frescos y saludables, sin necesidad de pagar monto alguno.
Jornadas desde el 13 al 18 de octubre
Lunes 13 de octubre
- 9:30 am: En Our Lady of San Juan de los Lagos - Santa Teresita. Dallas, 75212
Martes 14 de octubre
-
9:30 am: En Good Shepherd Garland, Garland, 75040
-
9:30 am: En Mt. Gilead Baptist Church, Italy, 76651
-
9:30 am: En Portfolio Resident Fairway Village, Dallas, 75211
-
9:30 am: En Iglesia Amiel, Rose City, 75189
-
9:30 am: En Ordinary to Extradentary, Dallas, 75228
-
11:30 am: En Northway Christian Church, Dallas, 75225
-
12:30 del mediodía: En David Daniels Elementary, Grand Prairie, 75051
-
12:30 pm: En KEF International Church, Plano, 75074
-
12:30 pm: En New Birth Baptist Church, Dallas, 75224
Miércoles 15 de octubre
-
9:30 am: En St. Patrick-Denison, Denison, 75020
-
9:30 am: En Shiloh Baptist Church - Dallas, 75224
-
9:30 am: En Tyler Street Community Service Outreach, Dallas, 75208
-
9:30 am: En St. Philip, Dallas, 75227
-
9:30 am: En St. Francis-Lancaster, Lancaster, 75134
-
12:30 pm: En la Iglesia De Dios Tabernaculo de Alabanza, Honey Grove, 75446
-
12:30 pm: En Human Rights Initiative of North Texas, Dallas, 75204
-
12:30 pm: En Cornerstone Church in Rowlett, Rowlett, 75088
Jueves 16 de octubre
-
9:30 am: En Our Lady of Perpetual Help, Dallas, 75235
-
9:30 am: En City of Ferris, Ferris, 75125
-
9:30 am: En Santa Fe Trails Apartments, Dallas, 75231
-
9:30 am: En My New House/ New Hope Baptist Church, Ennis, 75119
-
12:30 pm: En First Fellowship Baptist Church, Dallas, 75216
-
12:30 pm: En St. Cecilia, Dallas, 75208
-
12:30 pm: En Oasis on the MT CHC, Garland, 75040
-
12:30 pm: En Immaculate Conception, Corsicana, 75110
Por último, se recomienda a los usuarios a asistir a las ubicaciones desde tempranas horas de la mañana, para garantizar su participación durante la distribución de alimentos. Al llegar será necesario proporcionar unos datos socio-económicos como: nombres y apellido, número de código postal y cantidad de integrantes de la familia.