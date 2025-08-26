MLB

Así va la lucha por el liderato de hits en la MLB entre criollos (+lista)

Luis Arráez está nuevamente llevando la batuta en su departamento favorito, pero tiene a un compatriota bastante cerca 

Por Neyken Vegas
Lunes, 25 de agosto de 2025 a las 08:01 pm
Así va la lucha por el liderato de hits en la MLB entre criollos (+lista)
FOTO: CORTESÍA
Quedan solamente cinco semanas de campeonato regular en las Grandes Ligas y más allá de las premiaciones individuales en general, también hay que echar un vistazo sobre quiénes los peloteros venezolanos con mejor rendimiento en esta campaña, siendo uno de los apartados donde más destacan hombres, el de incogibles y veremos cómo va esa batalla entre compatriotas.

A pesar, de que Luis Arráez está comandando nuevamente este renglón, en esta ocasión no la tendrán tan fácil con un Maikel García que atraviesa su mejor año y que solamente tiene un hit menos que la "Regadera".

Por su parte, entre los otros tres, para completar el top 5, hay dos caras conocidas: José Altuve y William Contreras y una figura que también viene emergiendo, como lo es Jackson Chourio.

Este es el top 5 de venezolanos con más hits en la MLB en este 2025:

  1. Luis Arráez: 145
  2. Maikel García: 144
  3. José Altuve: 135
  4. Jackson Chourio: 123
  5. William Contreras: 120.

No obstante, los que están de 4 y 5 no se pueden confiar, debido a que Salvador Pérez (119) está solamente un solo imparable por detrás de William Contreras. 

Un poco más atrás, están: Willson Contreras (114), Gleyber Torres (111), Lenyn Sosa (110) y Eugenio Suárez (110).

