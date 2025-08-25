Harold Castro volvió a ser galardonado MVP en Triple A y no deja de tocar la puerta del equipo grande de Kansas (+números)

Suscríbete a nuestros canales

Harold Castro sigue ratificando porqué regresó al beisbol organizado y en la reciente semana, fue nombrado como el Jugador Más Valioso en la Liga Internacional de la sucursal Triple A, obteniendo este reconocimiento por segunda ocasión consecutiva.

El utility venezolano ha bateado durante toda la temporada, sin embargo, lo que acaba de hacer en los últimos siete días, demuestra que está listo, para subir al equipo de los Reales de Kansas City cuando lo necesiten porque está realmente encendido.

Las estadísticas de Harold Castro en la reciente semana:

G:6

T 25

H: 14

2B: 4

3B: 0

HR: 3

CI: 14

CA: 8

BB: 3

K: 3

BR: 1

AVG: .560

OPS: 1.687.

Sin duda alguna, estos registros justifican ese galardón del más destacado por segunda semana en fila y si se suma lo hecho durante las dos semanas más recientes, el "Tren del 23" sororende aún más por los superlativos números.

G: 10

T: 42

H: 23

2B: 4

3B: 0

HR: 7

CI: 21

CA: 13

BB: 4

AVG: .548.

Estos 10 encuentros recientes, simplemente terminaron de inflar las estadísticas del habilidoso bateador venezolano, quien batea .299 en el equipo Triple A de Kansas City, con un total de 17 bambinazos y ya tiene 55 rayitas empujadas; tomando en cuenta toda la campaña 2025, un año donde el criollo espera terminar en las Grandes Ligas, haciendo méritos de sobra.