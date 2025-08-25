Buenas noticia para los Yankees: Aaron Judge muestra avances en su recuperación (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El capitán de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, mostró avances en su recuperación de la distensión en el flexor del codo derecho, tras realizar un par de tiros a las bases desde el jardín derecho u mes después de regresar de la lista de lesionados.

No obstante, los Yankees aún no tienen fecha estimada para el regreso de Judge a los jardines en un juego.

¿Qué dicen los Yankees?

Un poco ante del encuentro de este domingo ante los Medias Rojas, se pudo observar al dos veces Jugador Más Valioso de la Liga Americana, haciendo los lanzamientos con mayor intensidad en compañía del entrenador de jardineros, Luis Rojas.

“Creo que sigue mejorando”, dijo el mánager Aaron Boone. “En cuanto a cuándo, no lo sé. En definitiva, queremos hacerlo bien. Por mucho que él quiera jugar y que nosotros lo queramos, debemos asegurarnos de hacer todo lo posible para estar en la mejor posición y evitar una nueva lesión”.

Aaron Judge no ha jugado en los jardines desde el 25 de julio, cuando experimentó dificultades para lanzar durante la derrota ante Filadelfia. Una resonancia magnética realizada al día siguiente no reveló daño agudo en el ligamento colateral cubital que pudiera causar una ausencia prolongada.

Judge fue colocado en la lista de lesionados y se perdió 10 partidos antes de regresar el 5 de agosto en Texas. Los Yankees tuvieron un récord de cuatro victorias y seis derrotas sin él. “A medida que avance, su cuerpo nos lo dirá, pero definitivamente creo que fue otro buen paso adelante”, expresó Boone.

Judge: “Me siento bien”

El outfielder fue consultado sobre su cuerpo tras regresar a su faceta defensiva. Ha sido bateador designado en 17 oportunidades. “Fue como jugar a la pelota (…) Me sentí bien”, expresó Judge.

“Soy un jugador de béisbol. Quiero jugar en ambos lados de la cancha. Quiero estar ahí, haciendo jugadas defensivas, ayudando a mi equipo. Sé que batear es importante y todo eso, pero siento que puedo impactar al equipo en ambos lados. Estoy deseando volver a jugar”.

Aaron Judge lidera las Grandes Ligas con un promedio de bateo de .326 y un OPS de 1.114. Tiene 40 jonrones y 92 carreras impulsadas.