Esto dijo Gloria Estefan sobre supuestos vínculos de Emilio con Sean "Diddy"

Suscríbete a nuestros canales

El caso del rapero y compositor estadounidense Sean “Diddy” Combs ha involucrado a muchos artistas como Jennifer López, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio y Emilio Estefan. Recientemente, Gloria, esposa del productor musical ha salido en defensa del hombre por la delicada situación.

Acusación para Estefan

Desde que Sean fue aprendido, ha estado saliendo acusaciones sobre supuestas trata de personas, tráfico sexual y conducta agresiva contra mujeres y trabajadores. Una de esas acusaciones es la de un hombre llamado Manzaro Joseph, quien acusa a la familia Estefan de complicidad.

El hombre dijo que Emilio, poseedor de gran respeto en Miami, tenía una propiedad que se conectaba con la mansión de rapero, teniendo en común un supuesto túnel. Manzaro alega haber sido transportado por ese túnel.

Respuesta de Gloria

Tras la acusación la intérprete de grandes éxitos como “Mi tierra”, “Conga”, “Oye mi canto”, “Mi buen amor” y “Ayer”, salió en defensa de Emilio aseverando que jamás existió un túnel entre las dos residencias.

“En ningún momento existió ningún túnel entre las dos casas, al menos no mientras fuimos propietarios y, según mis muchos años de experiencia con la ciudad de Miami Beach, creo que esto podría haberse verificado fácilmente a través de los registros públicos de la ciudad de Miami Beach”, dijo Gloria en una declaración legal compartida por su equipo.

La cubana de 67 años también mencionó que la acusación se dio en medio del lanzamiento de dos temas producidos por su marido, lo que impactó fuertemente en su bolsillo.

“El período en el que se presentó esta demanda fue, por lo tanto, crucial para la promoción y comercialización planificadas, no solo de las dos canciones, sino también del álbum. La publicidad negativa, perjuicio económico por la pérdida de ventas”, expresó.

Acusación de Sean

El rapero de 55 años, cuyo nombre de pila es Sean John Combs, fue declarado culpable de dos cargos por transportar personas para ejercer la prostitución, pero inocente de las acusaciones de tráfico sexual y conspiración para extorsionar.