Vuelve el baloncesto a China: la NBA regresa luego de seis años de ausencia

La ruptura de la NBA con la segunda economía mundial se remonta a octubre de 2019, cuando Daryl Morey, entonces Gerente General de los Houston Rockets, publicó en la red social X (anteriormente Twitter) una imagen con el eslogan: "Fight for Freedom, Stand with Hong Kong" (Luchen por la libertad, apoyen a Hong Kong).

El mensaje de Morey, que se alineó con las masivas manifestaciones prodemocracia que sacudían a Hong Kong, fue percibido por el gobierno y el público chino como una injerencia directa en sus asuntos internos.

La reacción china y el impacto económico

La respuesta de China fue inmediata y drástica:

-Corte de lazos televisivos: La televisión estatal china, CCTV, canceló la transmisión de todos los partidos de la NBA, y la empresa tecnológica Tencent (socio de streaming de la liga) suspendió la cobertura de los Rockets.

-Retirada de patrocinios: Numerosos socios corporativos chinos, que representan una parte vital de los ingresos de la liga en Asia, suspendieron o terminaron sus acuerdos con la NBA.

-Impacto financiero: En el momento de la crisis, se estimaba que la asociación de la NBA con China generaba más de $4 mil millones de dólares en valor para la liga. El entonces comisionado Adam Silver reconoció que las pérdidas de ingresos para la NBA debido a la disputa se estimaron inicialmente en cerca de $400 millones de dólares solo en el primer año.

La controversia escaló cuando los directivos de la NBA, incluido Silver, defendieron el derecho de Morey a la libertad de expresión, lo que avivó aún más la indignación en Pekín y condujo a la suspensión total de los eventos y la cobertura mediática durante seis años.

El deshielo y las implicaciones del retorno

El regreso de la NBA a China con partidos de pretemporada es una clara señal de que ambas partes están dispuestas a priorizar los intereses económicos sobre las tensiones políticas pasadas. Para la NBA, el mercado chino es crucial, ya que alberga a una de las bases de aficionados al baloncesto más grandes y apasionadas del mundo.

-Estadísticas del consumo: Antes de 2019, la base de seguidores chinos de la NBA superaba los 500 millones de usuarios digitales, y la franquicia de los Houston Rockets era la más popular debido a su conexión histórica con la leyenda china Yao Ming.

-Prioridad Geopolítica: Este retorno sugiere un acuerdo tácito de que la NBA debe evitar comentarios públicos sobre la política china, un equilibrio delicado que la liga ha tenido que mantener con sus socios comerciales globales.

El regreso del baloncesto estadounidense inyectará millones de dólares en las arcas de la liga y también restablecerá un puente cultural y deportivo vital en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Pekín.

