Equipo venezolano deslumbra en su debut en el GT Challenge de Las Américas

Suscríbete a nuestros canales

El equipo Meval Racing debutó en grande en el GT Challenge de Las Américas, que tuvo su cuarta fecha de la temporada 2025 el pasado fin de semana en el autódromo de Panamá, en el mencionado país.

Esta escudería, de la mano del piloto venezolano Daniel Spisso, terminó en el segundo lugar de la categoría GTS Light y de quinta en la tabla general que involucró a 16 equipos de la élite automovilista de Centroamérica y el Caribe. Se trata de un resultado magnífico para un equipo que nació en Venezuela apenas hace dos años.

“Este es el resultado de un trabajo duro y serio desde 2023”, afirmó Spisso. “El esfuerzo ha sido integral, junto a Juan Cayo Azcárate, mi instructor y team manager. Yo no tenía experiencia como conductor de alta competencia y fue mi primera carrera formal, por lo que estoy muy contento de subirme al podio”.

Spisso siempre ha estado ligado al automovilismo venezolano desde varios ámbitos, pero nunca como piloto de alta competencia. Sin embargo, hace dos años quiso incursionar en ese mundo y de la mano de la Escuela de Pilotos Leopoldo Barbosa, también fundada por Azcárate, su padre y por el Automóvil Touring Club de Venezuela, pudo prepararse, demostrando que con determinación y disciplina se pueden cualquier meta planteada.

Dentro de esta válida del GT Challenge de Las Américas en Panamá, hubo dos carreras. En la primera, Spisso, a bordo de un Ferrari 488 Challenge Evo, ganó en su categoría y en la siguiente terminó en el segundo puesto y por criterio de competencia del evento, se le otorgó el subcampeonato de la modalidad GTS Light.

“Estamos muy satisfechos con lo alcanzado en Panamá. Nos preparamos muy bien para esto. Demostramos que con la metodología y planificación correcta, podemos alcanzar resultados importantes. El respaldo del Touring Club de Venezuela ha sido fundamental porque están comprometidos en el desarrollo del automovilismo profesional del país y de que podamos formarnos para tener grandes resultados fuera de nuestras fronteras. A su vez, estoy muy orgulloso de Daniel por cómo ha crecido como piloto y ya estamos preparándonos para la próxima parada del campeonato”, dijo Azcárate, quien en su momento fue piloto profesional.

La próxima válida del GT Challenge de Las Américas será el 5 de octubre en el autódromo El Jabalí, en El Salvador.

El Meval Racing Team cuenta con el respaldo del Automóvil Touring Club de Venezuela en las personas de José Luis Cid y Enzo Spano y del Team Ferrari Rossocorsa de Italia.