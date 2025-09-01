Tres podios en Canadá logró Alex Popow Jr.

Suscríbete a nuestros canales

Caracas.- Tres podios en las válidas 11, 12 y 13 de la F4 estadounidense se apuntó el piloto venezolano Alex Popow Jr, para acortar diferencias en la clasificación general de la categoría.

Dos segundos lugares y un tercero consiguió el pasado fin de semana el driver criollo en el Canadian Tire Motorsport Park, ubicado en la localidad de Bowmanville, Ontario, para conseguir un total de 51 puntos y así afianzarse en el tercer lugar de la tabla con un acumulado de 180 unidades.

El líder del torneo es el estadounidense Cooper Shipman, quien ganó las tres carreras para aferrarse al sitial de honor con 248,5 pts.

Por su parte, Kekai Hauanio, quien consiguió 45 puntos en la parada canadiense, se mantuvo en el segundo lugar de la tabla, pero ahora acosado por el venezolano Popow Jr quien se le acercó a 21,5 puntos, cuando restan cuatro carreras para la conclusión del campeonato de velocidad.

Sólido en Canadá

Después de una parada complicada en el New Jersey Motorsport Park, en Millville, donde apenas consiguió 12 puntos tras colisionar su bólido en la carrera puntuable número nueve, Alex Popow Jr estaba obligado a conseguir buenos resultados en Canadá, en una pista que no conocía, pero a la que llegó motivado y dispuesto.

En la jornada clasificatoria para la primera carrera del sábado, el venezolano, que forma filas con el equipo MLT Motorsport, paró los relojes en 1:20.385 minutos, el segundo mejor tiempo de la ronda, solamente superado por el 1:19.708 de Cooper Shipman. Luego se ubicaron en la grilla Oliver Savoie, el chileno Clemente Huerta, Demitri Nolan, Caleb Campbell, Luke Powers y Kekai Hauanio.

En la carrera propiamente dicha, Popow Jr finalizó segundo detrás de Shipman, mientras que Clemente Huerta completó el podio.

En la segunda prueba sabatina se repitió el orden de llegada con Shipman primero, Popow Jr segundo, mientras que en la tercera casilla se coló Kekai Hauanio.

En esta segunda carrera en Canadá, el venezolano se trenzó en una cerrada pugna con el chileno Clemente Huerta, quien partió desde la pole. El venezolano pudo rebasar al piloto austral al final de la prueba, para acceder al segundo lugar del podio.

Y el domingo, tras clasificar segundo con tiempo de 1:20.851, Popow concluyó en la tercera casilla, detrás de Shipman y Hauanio, pero por delante de Caleb Campbell, Demitri Nolan y Oliver Savoie. Los pilotos Luke Powers y Clemente Huerta no terminaron la prueba.

Las próximas válidas de la F4 estadounidense (14° y 15°) se disputarán el sábado 20 y el domingo 21 de septiembre en el Virginia International Raceway, ubicado en la localidad de Danville, Virginia.