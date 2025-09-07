Estos son los retirados de la reunión 34 en La Rinconada 07-09-2025

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 07 de septiembre, a partir de la 1:00 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión 33 con una emocionante programación de 11 competencias y que a su vez da inicio al tercer y último meeting del año. El 5y6 nacional como de costumbre desde la séptima carrera, primera válida con un premio adicional especial a repartir de $20.000 en recorrido de 1.200 metros.

La Rinconada: Retirados, caballos, carreras

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que cuatro ejemplares no podrán competir en la trigésima cuarta reunión que da inicio al tercer meeting del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 34 son:

1 carrera #5 Top Woman Two por Fractura Carpo Izquierdo.

3 carrera #1 Rey Vulcano por Cólico.

7 carrera #6 Brisa del Valle por Absceso región Escapular Izquierda.

12 carrera #6 Queen Vanemar por Claudicación Miembro Anterior Derecho.