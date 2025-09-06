Fórmula 1: Max Verstappen logra una hazaña inédita en Monza (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, en la previa del Gran Premio de Monza, Max Verstappen demostró sus cualidades al volante conquistando la Pole Position en una histórica muestra de velocidad.

Para el neerlandés, éste 6 de septiembre será una fecha para el recuerdo por varias razones. En lo que respecta a su equipo, esta será su carrera #45 iniciando en la primera posición, dejando atrás el récord de Sebastian Vettel (44) y convirtiéndose en el piloto de Red Bull Racing con más poles ganadas.

Un registro inolvidable

Personalmente, el holandés exhibió una rapidez nunca antes vista en la historia de la Fórmula 1, tras completar la tercera ronda (Q3) del sprint en el Parque Real Lombardo en un minuto, 18 segundos y 792 milésimas.

De tal modo, esta es la vuelta más veloz registrada no solo en el Circuito de Italia, sino en cualquier pista en esta máxima categoría del automovilismo mundial.

Por otro lado, el conductor logró una velocidad promedio de 264.681km/h, la más rápida en la historia de la categoría.

Sin duda, en comparación a su última vez en este Gran Premio en suelo italiano, este fue un reencuentro positivo por parte del neerlandés.

Luego de dos años consecutivos (2022 y 2023) conquistando este circuito, Max tuvo que conformarse con quedar en la segunda posición el pasado 2024, llegando detrás de Charles Leclerc (Ferrari). Por lo tanto, esta parece ser una gran posibilidad de redimirse.