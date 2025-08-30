Lara DoVal: Una reina internacional que se prepara en Venezuela (+Entrevista)

Suscríbete a nuestros canales

Clásica, inteligente, bella y muy preparada para describir a Lara DoVal, representante de Alemania para la venidera edición de Miss Internacional 2025, a celebrarse en Japón. La belleza que tiene una Licenciatura en Artes en Danza, se encuentra en Venezuela preparándose para el concurso.

Llegada a Venezuela

En una visita a Meridiano la joven no dudo en hablar de sus proyectos de la mano de su director nacional Leandro Aponte, quien lleva su agenda en Alemania y por supuesto en Venezuela.

Atenta, dulce y siempre con pose de reina, ha comentado de su felicidad por estar en el país que ha ganado en nueve ocasiones el certamen nipón.

Lara ha comentado que la Miss Amazonas y 1ra finalista del Miss Venezuela Universo 2024, Karin Aridi, será la encargada de prepararla en pasarela. Además, de otros profesionales criollos que estarán ayudándola en su desarrollo para ganar la corona de perlas en Tokyo.

Una reina con corazón

En la conversación dijo que también llega al país para participar en un desfile benéfico con la diseñadora Karla Rodríguez, para ayudar a los niños más necesitados. El fashion show será realizado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, con diseños únicos y exclusivos con el nombre de "Sinfonía Floral".