SD
75-59 (.560)
2
Alta 4th 2 outs
1

MIN
60-73 (.451)
Jake Cronenworth

AL BATE

Jake Cronenworth (2B)
1 - 1
Zebby Matthews

LANZA

Zebby Matthews
3.2 IP, 1 CL, 1 K, 59 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Jose Iglesias 3B: Base vacía
1 2 3
3
Bola por el suelo
Curveball 83.4 MPH.
Rotación:0RPM
2
Foul
Four-Seam Fastball 95.3 MPH.
Rotación:2.331RPM
1
Strike cantado
Curveball 83.7 MPH.
Rotación:2.364RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 1 1 - - - - - 2 5 0
0 0 1 - - - - - 1 4 2
Entradas SD MIN
Luis Arraez out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Austin Martin. Jake Cronenworth anota. 1 0
Byron Buxton batea rodado batea para out forzado, campo corto Jose Iglesias a segunda base Jake Cronenworth. Kody Clemens anota Trevor Larnach out en 2da. Byron Buxton a 1ra. 1 1
Jose Iglesias pega sencillo con línea a jardinero derecho Matt Wallner. Gavin Sheets anota Jose Iglesias a 2da. Jose Iglesias avanza a la 2da, on error en tiro de jardinero derecho Matt Wallner. 2 1
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 2-0 0 0 0 .263
L. Arraez 1B 1-1 0 0 1 .284
M. Machado 3B 2-0 0 0 0 .287
R. O'Hearn DH 2-0 0 0 0 .279
R. Laureano CF 2-0 0 0 0 .295
G. Sheets LF 2-2 1 0 0 .263
J. Iglesias SS 2-1 0 0 1 .230
J. Cronenworth 2B 1-1 1 0 0 .249
F. Fermin C 1-0 0 0 0 .254




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nestor Cortes 3.0 1 4 2 56-30 4.50
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
B. Buxton CF 2-0 0 0 1 .268
R. Jeffers C 1-1 0 0 0 .260
L. Keaschall 2B 2-0 0 0 0 .330
B. Lee SS 2-0 0 0 0 .247
M. Wallner RF 1-0 0 0 0 .214
A. Martin LF 1-1 0 0 0 .266
R. Lewis 3B 1-0 0 0 0 .223
K. Clemens 1B 1-1 1 0 0 .214
T. Larnach DH 1-1 0 0 0 .243




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Zebby Matthews 3.2 1 5 1 59-42 5.11

San Diego
Minnesota
5 H 4
0 HR 0
6 TB 5
2 DEB 3

San Diego
Minnesota
2 K 1
30 ST 42
4 H 5
1 BB 0
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 77 57 .575 - W4
Padres 75 59 .560 2.0 L1
Giants 66 68 .493 11.0 W5
D-backs 66 69 .489 11.5 W2
Rockies 38 96 .284 39.0 L2
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 78 57 .578 - L4
Royals 69 65 .515 8.5 W2
Guardians 66 66 .500 10.5 W2
Twins 60 73 .451 17.0 L1
White Sox 48 86 .358 29.5 L3
Probabilidad de ganar
61.4 %
4 parte alta
(B:0 S:2 O:2)

San Diego 2 - 1 Minnesota
Datos del encuentro
Estadio: Target Field
Localidad: Minneapolis, Minnesota
El clima: Partly Cloudy, 74 ºF
Capacidad: 38.544
Árbitros:
Home Plate: Manny Gonzalez
1era base: Alex Tosi
2da base: Cory Blaser
3era base: James Jean
