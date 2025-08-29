|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|5
|0
|0
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|4
|2
|Entradas
|SD
|MIN
|3º
|Luis Arraez out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Austin Martin. Jake Cronenworth anota.
|1
|0
|3º
|Byron Buxton batea rodado batea para out forzado, campo corto Jose Iglesias a segunda base Jake Cronenworth. Kody Clemens anota Trevor Larnach out en 2da. Byron Buxton a 1ra.
|1
|1
|4º
|Jose Iglesias pega sencillo con línea a jardinero derecho Matt Wallner. Gavin Sheets anota Jose Iglesias a 2da. Jose Iglesias avanza a la 2da, on error en tiro de jardinero derecho Matt Wallner.
|2
|1
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|2-0
|0
|0
|0
|.263
|L. Arraez 1B
|1-1
|0
|0
|1
|.284
|M. Machado 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.287
|R. O'Hearn DH
|2-0
|0
|0
|0
|.279
|R. Laureano CF
|2-0
|0
|0
|0
|.295
|G. Sheets LF
|2-2
|1
|0
|0
|.263
|J. Iglesias SS
|2-1
|0
|0
|1
|.230
|J. Cronenworth 2B
|1-1
|1
|0
|0
|.249
|F. Fermin C
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nestor Cortes
|3.0
|1
|4
|2
|56-30
|4.50
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|B. Buxton CF
|2-0
|0
|0
|1
|.268
|R. Jeffers C
|1-1
|0
|0
|0
|.260
|L. Keaschall 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.330
|B. Lee SS
|2-0
|0
|0
|0
|.247
|M. Wallner RF
|1-0
|0
|0
|0
|.214
|A. Martin LF
|1-1
|0
|0
|0
|.266
|R. Lewis 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.223
|K. Clemens 1B
|1-1
|1
|0
|0
|.214
|T. Larnach DH
|1-1
|0
|0
|0
|.243
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Zebby Matthews
|3.2
|1
|5
|1
|59-42
|5.11
|
San Diego
|
Minnesota
|5
|H
|4
|0
|HR
|0
|6
|TB
|5
|2
|DEB
|3
|
San Diego
|
Minnesota
|2
|K
|1
|30
|ST
|42
|4
|H
|5
|1
|BB
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|2-0
|0
|0
|0
|.263
|L. Arraez 1B
|1-1
|0
|0
|1
|.284
|M. Machado 3B
|2-0
|0
|0
|0
|.287
|R. O'Hearn DH
|2-0
|0
|0
|0
|.279
|R. Laureano CF
|2-0
|0
|0
|0
|.295
|G. Sheets LF
|2-2
|1
|0
|0
|.263
|J. Iglesias SS
|2-1
|0
|0
|1
|.230
|J. Cronenworth 2B
|1-1
|1
|0
|0
|.249
|F. Fermin C
|1-0
|0
|0
|0
|.254
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nestor Cortes
|3.0
|1
|4
|2
|56-30
|4.50
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|B. Buxton CF
|2-0
|0
|0
|1
|.268
|R. Jeffers C
|1-1
|0
|0
|0
|.260
|L. Keaschall 2B
|2-0
|0
|0
|0
|.330
|B. Lee SS
|2-0
|0
|0
|0
|.247
|M. Wallner RF
|1-0
|0
|0
|0
|.214
|A. Martin LF
|1-1
|0
|0
|0
|.266
|R. Lewis 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.223
|K. Clemens 1B
|1-1
|1
|0
|0
|.214
|T. Larnach DH
|1-1
|0
|0
|0
|.243
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Zebby Matthews
|3.2
|1
|5
|1
|59-42
|5.11
|
San Diego
|
Minnesota
|5
|H
|4
|0
|HR
|0
|6
|TB
|5
|2
|DEB
|3
|
San Diego
|
Minnesota
|2
|K
|1
|30
|ST
|42
|4
|H
|5
|1
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Padres
|0
|0
|1
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|5
|0
|Twins
|0
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|4
|2
|Entradas
|SD
|MIN
|alta
|3º
|Luis Arraez out con elevado de sacrificio a jardinero izquierdo Austin Martin. Jake Cronenworth anota.
|1
|0
|baja
|3º
|Byron Buxton batea rodado batea para out forzado, campo corto Jose Iglesias a segunda base Jake Cronenworth. Kody Clemens anota Trevor Larnach out en 2da. Byron Buxton a 1ra.
|1
|1
|alta
|4º
|Jose Iglesias pega sencillo con línea a jardinero derecho Matt Wallner. Gavin Sheets anota Jose Iglesias a 2da. Jose Iglesias avanza a la 2da, on error en tiro de jardinero derecho Matt Wallner.
|2
|1
Ver más