El IMAT anuncia cierre parcial de vías desde el 18 de septiembre (+Detalles)

El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) anunció el cierre parcial de vías desde el jueves 18 hasta jueves 25 de septiembre, debido a labores de demarcación. La medida será implementada en un horario comprendido de 9:0 am a 4:00. Esta información fue divulgada mediante las redes sociales oficiales del ente público.

En este sentido, los conductores deberán tomar medidas preventivas al respecto y seleccionar rutas alternas para garantizar sus desplazamientos en el municipio Sucre del estado Miranda.

¿Cuál es el tramo afectado?

Las labores serán efectuadas por el personal calificado del IMAT y el tramo afectado comprende desde la Av. Principal de Macaracuay hasta la Av. Luis de Camoens (Centro Portugués). Además, esta medida se debe a labores de demarcación de líneas longitudinales, paso peatonal, reductores de velocidad y zona escolar.

