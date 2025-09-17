El IMAT anuncia cierre parcial de vías desde el 18 de septiembre (+Detalles)

El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) anunció el cierre parcial de vías desde el jueves 18 hasta jueves 25 de septiembre, debido a labores de demarcación. La medida será implementada en un horario comprendido de 9:0 am a 4:00. Esta información fue divulgada mediante las redes sociales oficiales del ente público.
En este sentido, los conductores deberán tomar medidas preventivas al respecto y seleccionar rutas alternas para garantizar sus desplazamientos en el municipio Sucre del estado Miranda.
¿Cuál es el tramo afectado?
Las labores serán efectuadas por el personal calificado del IMAT y el tramo afectado comprende desde la Av. Principal de Macaracuay hasta la Av. Luis de Camoens (Centro Portugués). Además, esta medida se debe a labores de demarcación de líneas longitudinales, paso peatonal, reductores de velocidad y zona escolar.
Recomendaciones
De igual modo, el IMAT exhortó a los conductores a respetar las señales de tránsito temporales y colaborar con el personal operativo durante las mejoras de las vías.
Los conductores de vehículos y motocicletas deben escoger con antelación rutas alternas para llegar a tiempo a sus destinos.
Para mayor información pueden ingresar en las redes sociales del IMAT o en su defecto, del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), donde difunden los detalles de las actividades especiales.