El IMAT anuncia cierre parcial de vías desde el 18 de septiembre (+Detalles)

Los conductores deben seleccionar rutas alternas para garantizar su óptimo desplazamiento en el municipio Sucre del estado Miranda

Por Meridiano

Miércoles, 17 de septiembre de 2025 a las 06:27 pm
Foto: Referencial / Cortesía
El Instituto Municipal Autónomo de Transporte y Estrategia Superficial (IMAT) anunció el cierre parcial de vías desde el jueves 18 hasta jueves 25 de septiembre, debido a labores de demarcación. La medida será implementada en un horario comprendido de 9:0 am a 4:00. Esta información fue divulgada mediante las redes sociales oficiales del ente público. 

En este sentido, los conductores deberán tomar medidas preventivas al respecto y seleccionar rutas alternas para garantizar sus desplazamientos en el municipio Sucre del estado Miranda. 

¿Cuál es el tramo afectado?

Las labores serán efectuadas por el personal calificado del IMAT y el tramo afectado comprende desde la Av. Principal de Macaracuay hasta la Av. Luis de Camoens (Centro Portugués). Además, esta medida se debe a labores de demarcación de líneas longitudinales, paso peatonal, reductores de velocidad y zona escolar.

Recomendaciones

  • De igual modo, el IMAT exhortó a los conductores a respetar las señales de tránsito temporales y colaborar con el personal operativo durante las mejoras de las vías.

  • Los conductores de vehículos y motocicletas deben escoger con antelación rutas alternas para llegar a tiempo a sus destinos. 

  • Para mayor información pueden ingresar en las redes sociales del IMAT o en su defecto, del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (INTT), donde difunden los detalles de las actividades especiales. 

Miércoles 17 de Septiembre de 2025
