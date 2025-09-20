La cruda realidad del OPS: el agrio final de temporada para varias estrellas

Suscríbete a nuestros canales

Mientras algunos jugadores se calientan para llevar a sus equipos a la postemporada, otros se enfrentan a un desplome ofensivo que los ha ubicado en la parte inferior de las estadísticas. Según un análisis de rendimiento desde el 1 de agosto, varios nombres sorprendentes (incluyendo a jóvenes y talentosos atletas) se encuentran en la lista de los jugadores con el peor OPS de la liga.

¿Qué es el OPS y por qué es tan importante?

El OPS o On-base Plus Slugging (Porcentaje de Embasarse más Slugging) es una métrica clave en el béisbol moderno. Sirve para medir la producción ofensiva de un bateador al combinar su capacidad para llegar a las bases (OBP) y su habilidad para conectar extrabases (Slugging). Un OPS de .900 o superior es considerado de élite, mientras que un OPS por debajo de .600 es señal de una producción muy baja. La lista de jugadores con el peor OPS desde agosto refleja una cruda realidad: la dificultad de mantener la consistencia al más alto nivel.

Los nombres sorprendentes en la lista

Entre los jugadores con el peor desempeño ofensivo en el último tramo de la temporada, destacan varios nombres de jóvenes promesas y estrellas consolidadas. Pete Crow-Armstrong lidera la lista con un OPS de .489, una cifra especialmente baja que contrasta con la alta expectativa puesta en él.

Justo detrás, se encuentra el dominicano Elly De La Cruz, con un OPS de .545. De La Cruz es conocido por su combinación única de poder y velocidad, lo que hace que su caída en las estadísticas ofensivas sea aún más impactante. Su caso, junto al de CJ Abrams (OPS de .611), demuestra que incluso los jugadores más dinámicos no son inmunes a una racha fría en el plato.

La batalla por la consistencia

La lista también incluye a otros jugadores que han tenido temporadas sólidas, pero han caído en una crisis de rendimiento al final del año. Nombres como Ryan McMahon (.574), Steven Kwan (.588) y José Ramírez (.606) son una prueba de lo implacable que puede ser la recta final de la temporada. El agotamiento físico y mental, la presión de la postemporada o simplemente una racha de mala suerte pueden hacer que incluso los mejores bates se enfríen.

Estos datos, aunque son un reflejo de un período específico, demuestran la importancia de la consistencia en un deporte de 162 juegos. El bajo rendimiento ofensivo de estos jugadores podría tener un impacto significativo en sus equipos en la lucha por los playoffs y, para muchos de ellos, la mira estará puesta en recuperarse en las próximas semanas o en la temporada siguiente.