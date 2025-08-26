¡Duro golpe para Texas! Nathan Eovaldi se perdería el resto de la temporada (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Rangers de Texas recibieron este martes un duro golpe en sus aspiraciones de avanzar a los playoffs, tras conocerse la lesión del lanzador derecho Nathan Eovaldi, quien ha sido su caballito de batalla durante toda la campaña.

De acuerdo a lo anunciado, por el conjunto tejano, Eovaldi, probablemente estará fuera por el resto de la temporada debido a una distensión en el manguito rotador.

Hasta la fecha, los Rangers de Texas ostentan récord de 66 victorias y 67 derrotas a 5.5 juegos del último puesto del Comodín de la Liga Americana.

La temporada de Eovaldi

El veterano de 35 años ha sido uno de los mejores lanzadores del béisbol cuando ha estado sano esta temporada, registrando un récord de 11 victorias y tres derrotas, con una efectividad de 1.73 en 22 aperturas, con 129 ponches en 130 entradas.

Esa efectividad es la mejor entre los monticulares con al menos 100 innings esta campaña. Su tasa de ponches menos boletos de 21.8 por ciento está empatada con la de su compañero de equipo Jacob deGrom en el séptimo lugar.

Nathan Eovaldi se perdió algunas semanas en junio debido a una inflamación en el codo derecho, pero se recuperó de inmediato en julio y agosto, permitiendo solo 10 carreras limpias en sus últimas nueve aperturas.

El derecho tiene contrato con los Rangers por dos temporadas más después de 2025 y se prevé que gane 53 millones de dólares.

Nathan Eovaldi se une a una serie de jugadores de los Rangers que han sufrido lesiones en la última semana. Eso incluye al segunda base Marcus Semien (fractura en el pie izquierdo), al primera base Jake Burger (esguince en la muñeca izquierda) y al jardinero Evan Carter (fractura en la muñeca derecha).