¡Inminente! Jackson Chourio ya tiene fecha para volver al terreno de juego

Jackson Chourio ha sido uno de los peloteros venezolanos que mejor rendimiento ha mostrado en esta temporada 2025 de Grandes Ligas, siendo una de las piezas claves en el buen desempeño de Cerveceros de Milwaukee.

Los suyos lucen encaminados a llevarse no solo un puesto para estar en Postemporada, como se ha vuelto habitual en las últimas campañas, sino que lo harán llevándose de manera holgada la División Central de la Liga Nacional.

Jackson Chourio y su retorno inminente

Además, para este último mes de campaña, es muy probable que cuenten con el jardinero venezolano Jackson Chourio, quien de acuerdo a información publicadas en medios de Estados Unidos ya es inminente su retorno a la actividad.

De acuerdo a la información publicada por el periodista Jack Stern, quien cubre la actividad de Cerveceros de Milwaukee para Brewers_Fanatic, ya habría un estipulado para que regrese.

"Jackson Chourio podría estar de regreso para la serie contra Azulejos de Toronto o Filis de Filadelfia", escribió Sternen su cuenta personal de la red social X.E

El jardinero venezolano ha dejado buenos números en 2025

Esto quiere decir que su vuelta a los diamantes se daría entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, fechas en las que se medirá contra estos conjuntos.

A su vez, durante el tiempo que estuvo en actividad, Jackson Chourio dejó números extraordinarios. El zuliano fue pilar en el éxito de los Cerveceros, con 123 hits, 29 dobles, cuatro triples, 17 jonrones, 18 bases robadas, además de 67 carreras impulsadas y 71 anotadas, con un promedio al bate de .276.