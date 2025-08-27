Dodgers refuerzan su bullpen con la firma de este veterano lanzador derecho (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers de Los Ángeles reforzaron su bullpen. Este martes se dio a conocer la firma del relevista derecho Wyatt Mills, con un contrato de Ligas Menores. Fue liberado por los Medias Rojas a principios de agosto.

Sin embargo, el acuerdo fue realizado la semana pasada de manera silenciosa. La información de la firma se dio a través del registro de transacciones del equipo (Dodgers) en MLB.com.

Wyatt Mills, por otra oportunidad en GL

Wyatt Mills, de 30 años, jugó por última vez en las Grandes Ligas en 2022, estuvo fuera en 2023 y 2024 después de someterse a una cirugía Tommy John antes de regresar al béisbol profesional esta temporada en la organización de los Boston Red Sox.

En 32 juegos (siete aperturas) en Triple-A esta temporada, Mills tuvo un récord de cuatro victorias y dos derrotas, con una efectividad de 3.46, con 49 ponches en 52 entradas lanzadas.

Pitcher con experiencia

Wyatt Mills fue seleccionado inicialmente en la tercera ronda del Draft de la MLB de 2017 por los Marineros de Seattle. Se abrió camino en las ligas menores antes de debutar en 2021. Jugó 11 partidos esa temporada, permitiendo 14 carreras limpias en 12.2 entradas para una efectividad de 9.95.

El derecho jugó ocho partidos con Seattle en 2022 antes de ser traspasado a los Kansas City Royals. Jugó 19 partidos con los Royals antes de ser designado para asignación al final de la temporada y posteriormente traspasado a los Red Sox.

En 27 apariciones totales en 2022 con Seattle y Kansas City, tuvo una efectividad de 4.60 con 26 ponches en 29.1 entradas de trabajo.