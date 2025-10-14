Debuta un medio hermano de la ganadora selectiva Four Palms Queen que trae trabajos muy cómodos en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebrará la reunión número 40, este domingo 19 de octubre, con la programación de 12 carreras, con la inclusión de dos Clásicos: Albert H. Cipriani y Edgar Ganteaume ambos Grado II y en distancia de 1.400 metros.

Debutante: Reunión 40 Ciclo No Válido La Rinconada Datos hípicos

La cuarta competencia del ciclo no válido será para caballos nacionales e importadas de tres años, debutantes o no ganadores, en distancia de 1.100 metros más un premio adicional a repartir de 26 mil dólares.

Uno de los debutantes que estará en la mencionada prueba es Bola de Humo (número 1), con la monta del jinete Yoelbis González, y presentado por Ismael Martínez para el Stud San Manuelito.

El potro castaño es nacido y criado en el Haras La Alameda. Es un producto de Pashito The Che (en Yaddo Cat por Forest Wildcat hará su estreno en la jornada dominical en el principal óvalo del país.

El semental Pashito The Che también es progenitor de Four Palms Queen Ganadora de los Clásicos: Edgar Ganteaume (GII), 2023 y Manuel Fonseca Arroyal (GIII), 2024) Compadre Chus (Ganador del Clásico Nuestra Señora de la Chiquinquirá versión Machos, 2021), Chimpolera, Bello Zore, Gorilla Speed, Lady Dumfermline, Father Heart, Pashmina, mientras que Yaddo Cat también es madre de Gran Marisela, Pinkie Pie, etc.

Trabajos de Bola de Humo: Cómodo y Veloz La Rinconada

El 05 de septiembre, el pupilo de Ismael Martínez marcó 67’’3’’ para 1000 metros, en silla, sin hacerle nada y excelente después de la raya, con remate de 11’’4.

Luego el 12 de septiembre registró 68’’4’’ para 1.000 metros en silla, muy cómodo.

Posteriormente el 26 de septiembre el conducido por González, nuevamente trabajó de segunda vuelta y el crono se paró en 72’’3’’ para el mismo tiro de 1.000 metros, en silla, cómodo.

Su último ejercicio fue el día viernes 03 de octubre, el cual cronometró 48’’4’’ para 800 metros, en silla, salió al tiro, veloz, con remate de 12’’2.