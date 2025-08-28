LVBP: Tiburones de La Guaira aseguró la firma de este importante relevista (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

En las dos ediciones previas de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), Arnaldo Hernández se atornilló como uno de los mejores relevistas, tanto del circuito como de los Tiburones de La Guaira, elenco que para este 27 de agosto confirmó la participación del serpentinero.

A través de su Departamento de Prensa, el cardumen hizo oficial la firma del derecho que en la 2024/2025 registró balance de 3 victorias, 1 caída, 2 salvamentos, 4.08 en promedio de carreras limpias permitidas, así como 1.70 de whip.

Arnaldo Hernández cotizado

Luego de la eliminación guairista, tras ceder en partido extra con Leones del Caracas, el nativo de San Félix brilló como refuerzo del Cardenales de Lara en el round robin.

En esa instancia dejó 0.93 de efectividad con 1.03 de whip y 7 partidas rescatadas a lo largo de 9.2 episodios; en la final vs Bravos de Margarita igualmente fue impecable, en 3 innings mostró 0.00 de ERA y salvó 1 camino a la titulación de los pájaros rojos.

Su máxima cosecha

Para la 2023/2024 mostró su mejor rostro en la LVBP. Acumuló 30.2 episodios solo le dieron 20 hits, ningún jonrón, le anotaron 5 rayitas que fueron limpias, ganó 4, perdió 1, salvó 3 y la efectividad le quedó en 1.47 más whip de 1.17, ayudando también en la conquista campeonil de los guairistas.

Durante el verano laboró en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) como parte de los Conspiradores de Querétaro. Ahí su balance quedó en 1-4, 4.64 de ERA, 1.71 en whip más 13 salvados.