Instagram estrena función para repostear contenido, así puedes usar la nueva actualización

Instagram ha presentado dos actualizaciones importantes, Instagram Repost e Instagram Map, que buscan mejorar la interacción y hacer que la experiencia sea más social, con estas novedades, los usuarios podrán compartir contenido ajeno en sus perfiles y descubrir publicaciones cercanas según su ubicación.

La función Repost permite republicar publicaciones o reels directamente en el propio perfil, sin recurrir a aplicaciones externas. Al usarla:

El contenido aparece en tu feed.

Se guarda en una nueva pestaña llamada “Reposts”.

Se otorga automáticamente el crédito al autor original.

Esta herramienta funciona de forma similar a un retweet en X, pero adaptada a la estética y dinámica de Instagram.

Por su parte, el Mapa de Amigos permite mostrar la última ubicación activa en la aplicación, compartir recomendaciones y descubrir contenido cercano. Entre sus características están:

Activar o desactivar la ubicación en cualquier momento.

Limitar quién puede verla, como amigos cercanos o seguidores mutuos.

Modo “Ghost” para ocultarse del mapa.

Este mapa también sugiere publicaciones y reels según tu zona.

Disponibilidad de las nuevas herramientas de Instagram

Tanto Instagram Repost como Instagram Map se están implementando de forma progresiva desde mediados de 2025, inicialmente llegaron a cuentas de creadores y usuarios seleccionados, pero pronto se expandirán a más regiones. Para acceder a dicha actualización, es importante mantener la app actualizada en Play Store o App Store.