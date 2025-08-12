Servicios

Instagram estrena función para repostear contenido, así puedes usar la nueva actualización

Las nuevas funciones de Instagram, son en definitiva una estrategia para atraer a más usuarios. 

Por Jessica Molero Gómez
Martes, 12 de agosto de 2025 a las 03:50 pm
Instagram Repost
Foto: Cortesía
Instagram ha presentado dos actualizaciones importantes, Instagram Repost e Instagram Map, que buscan mejorar la interacción y hacer que la experiencia sea más social, con estas novedades, los usuarios podrán compartir contenido ajeno en sus perfiles y descubrir publicaciones cercanas según su ubicación.

La función Repost permite republicar publicaciones o reels directamente en el propio perfil, sin recurrir a aplicaciones externas. Al usarla:

  • El contenido aparece en tu feed.
  • Se guarda en una nueva pestaña llamada “Reposts”.
  • Se otorga automáticamente el crédito al autor original.

Esta herramienta funciona de forma similar a un retweet en X, pero adaptada a la estética y dinámica de Instagram.

Por su parte, el Mapa de Amigos permite mostrar la última ubicación activa en la aplicación, compartir recomendaciones y descubrir contenido cercano. Entre sus características están:

  • Activar o desactivar la ubicación en cualquier momento.
  • Limitar quién puede verla, como amigos cercanos o seguidores mutuos.
  • Modo “Ghost” para ocultarse del mapa.
  • Este mapa también sugiere publicaciones y reels según tu zona.

Disponibilidad de las nuevas herramientas de Instagram

Tanto Instagram Repost como Instagram Map se están implementando de forma progresiva desde mediados de 2025, inicialmente llegaron a cuentas de creadores y usuarios seleccionados, pero pronto se expandirán a más regiones. Para acceder a dicha actualización, es importante mantener la app actualizada en Play Store o App Store.

Martes 12 de Agosto de 2025
