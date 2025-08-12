Ryan García y Andrea Celina Velarde: Una reconciliación sorprendente en el cumpleaños del boxeador

Suscríbete a nuestros canales

Ryan García, conocido tanto por su talento en el boxeo como por su vida personal llena de altibajos, ha sorprendido a sus seguidores al detener su solicitud de divorcio de la influencer Andrea Celina Velarde. Este inesperado giro de los acontecimientos ha captado la atención de los medios y los aficionados.

A principios de 2024, Ryan García había solicitado el divorcio apenas minutos después de anunciar el nacimiento de su segundo hijo con Andrea. En los documentos judiciales, el boxeador mencionó "diferencias irreconciliables" como la razón de su decisión. La fecha señalada para la separación fue el 25 de diciembre de 2023, lo que generó especulaciones sobre el futuro de la pareja.

Cambio de opinión

Sin embargo, en un giro sorprendente, García decidió dar marcha atrás en su solicitud. Según informes de TMZ Sports, el boxeador pidió a la corte del condado de Los Ángeles detener el proceso de divorcio el 31 de julio. A principios de agosto, su solicitud fue atendida y se registró la desestimación del caso de manera formal.

La reconciliación entre Ryan y Andrea se hizo evidente durante la celebración del cumpleaños número 27 del boxeador. En sus historias de Instagram, Andrea compartió una foto en la que ambos lucen cariñosos. En la imagen, Ryan besa la mejilla de Andrea mientras la abraza por la cintura. La influencer acompañó la publicación con un mensaje que decía: “Feliz Cumpleaños Ry”, junto a un emoji de corazón, lo que sugiere que han dejado atrás sus diferencias.

Una relación compleja

A pesar de los problemas que han enfrentado como pareja, Ryan y Andrea han seguido viviendo juntos en una lujosa mansión valorada en $3 millones de dólares en Los Ángeles. La pareja se conoció en 2019 y contrajo matrimonio dos años después. Tienen dos hijos juntos, Bella y Henry, además de Ryle, la hija mayor de Ryan, fruto de una relación anterior con Catherine Gámez. A medida que ambos continúan navegando por los desafíos de su relación, muchos esperan que esta nueva etapa les brinde estabilidad y felicidad en su vida familiar.