Político propone cobrar impuestas altos a modelos de OnlyFans ¡Polémica!

Los creadores de contenido para adultos en Estados Unidos, están en tensión, tras una idea que tiene el candidato republicano de Florida, James Fishback, de cobrar un impuesto del 50% en la plataforma OnlyFans.

James quiere los ingresos de OnlyFans

Fue en un pódcast que Fishback comentó que de ganar las elecciones para gobernador de Florida, estaría dispuesta en proponer una ley llamada “impuesta al pecado”, que le restaría el 50% en los ingresos que reciben los creadores de contenido en la página azul.

Sin nada de tapujos, el inversionista de 31 años, comentó que los ingresos serían para financiar el sistema educativo en las escuelas de Florida. Unas palabras que han generado molestia en las múltiples personas que utilizan la plataforma para obtener ganancias con imágenes y videos súbitos de tonos.

“Si eres modelo de OnlyFans y resides en Florida, prepárate para pagar 50 % de tus ingresos al estado. Se llama un impuesto al pecado porque es un pecado, número uno. Pero el propósito del impuesto al pecado, en economía, es desincentivar y desalentar un comportamiento”, comentó el hombre.

James que busca ser el sucesor del gobernador Ron DeSantis, indicó que sabe muy bien que con la implementación de los impuestos, es una forma de alejar a muchas personas de la plataforma de suscripción británica.

Polémica en el internet

Las declaraciones del nacido el 1 de enero de 1995, ya han generado un fuerte debate en las plataformas digitales, ya que Florida es conocido en todo el mundo como la capital estadounidense de OnlyFans.

Una de las que ha mostrado su rechazo es Sophie Rain, popular en la plataforma, y que acumula 8,6 millones de seguidores en Instagram. La mujer asegura que es absurdo y fuera de control lo que desea implementar James.

“Pago con orgullo mi impuesto sobre laRenta del 37% y estaría encantada de pagar más, si las grandes empresas no pagaran 0 dólares en impuestos", dijo la joven.