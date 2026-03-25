AFCON 2025: Senegal apela ante el TAS el título de Marruecos

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Senegal no se rinde por la disputa de la Copa Africana de Naciones que le ganaron en cancha a Marruecos. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) resolvió que Senegal perdió la final por una protesta en el campo; Ahora apelan al TAS para volver a ser los campeones del torneo.

Esta resolución cambió oficialmente el título y desencadenó la apelación senegalesa ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). La federación de Senegal ha solicitado formalmente que se anule dicha sentencia y se restaure su estatus como el ganador original del torneo africano.

La apelación busca una revocación completa del fallo, argumentando que la medida de entregarle el trofeo a Marruecos fue desproporcionada. El organismo internacional deberá evaluar ahora si la conducta del equipo justifica la pérdida del campeonato en los escritorios o no.

¿Qué sucedió en la Copa Africana de Naciones 2025?

Senegal vs Marruecos estuvo marcado por una alta tensión competitiva que estalló tras una polémica decisión arbitral en la segunda mitad. El colegiado señaló un penal a favor del conjunto marroquí que provocó el retiro momentáneo de los jugadores de Senegal.

A pesar de la reanudación del encuentro y de que el portero Édouard Mendy lograra detener el penal, el daño ya estaba hecho. Senegal terminó imponiéndose uno a cero en la prórroga, pero la Confederación Africana de Fútbol anotó la protesta inicial como una violación al reglamento.

El festejo en el campo fue empañado meses después por el fallo que declaró el partido como pérdida por retiro oficial, otorgando la victoria de tres a cero a Marruecos. Esta contradicción entre el resultado deportivo y la sanción disciplinaria es el eje central que ahora deberá resolver el Tribunal de Arbitraje Deportivo.