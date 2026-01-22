FUTBOL INTERNACIONAL

El presidente de Senegal celebra la Copa Africana junto a sus dos esposas

El mandatario tiene dos esposas y no quiso dejarlo a ninguna excluida 

Jueves, 22 de enero de 2026 a las 07:19 pm
FOTO: CORTESÍA
La Copa Africana no ha dejado de ser noticia, incluso días después del polémico duelo entre Marruecos y Senegal. Ahora, quien género controversia, fue el presidente del país que quedó campeón.

Los futbolistas de Senegal le dieron la alegría a todo el país, tras vencer por la mínima 1-0 a los anfitriones, gracias a un tanto de Pape Gueye en el primer tiempo de la prórroga, el cual vino después de un penalti fallado por Brahim Díaz en los segundos finales del complemento.

Presidente de Senegal celebra junto a sus dos esposas:

Este título evidentemente generó una gran alegría en todo el territorio senegalés y uno de los que se notó más contento con ese logro, fue el presidente, Bassirou Diomaye, quien le dio un premio monetario a cada uno de los jugadores.

Aunado a eso, el líder del país no dejó pasar la oportunidad de posar con la copa y aunque todo parece normal hasta allí, lo controversial fue que se fotografió junto a sus dos esposas, tocando los tres el reconocimiento.

Cabe destacar, que los matrimonios poligamos son comunes en Senegal, sin embargo, esa imagen no pasó desapercibido a nivel global, motivado a que son pocos los países que manejan esa cultura.

