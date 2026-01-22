Barcelona ya decidió la fecha para las elecciones a la presidencia del club

Suscríbete a nuestros canales

Nuevas noticias llegan desde el FC Barcelona y su alto mando. En España ya corre por todos sus medios la junta directiva del club, en voz de su presidente Joan Laporta, ha decidido este jueves, en una reunión ordinaria, la fecha de las elecciones en la institución.

Lo que habían avanzado portales como Marca, Sport, entre otros, se confirmó para el 15 de marzo como el día escogido para la convocatoria electoral de la masa social azulgrana, con derecho a voto.

Este proceso se realizará en el renovado estadio Camp Nou y tendrá su coincidencia con el partido que medirá a los culés contra el Sevilla, como viene siendo habitual en otros eventos electorales, en los que desde el club unen ambas actividades con la intención de lograr la mayor participación.

¿Por qué esta fecha para la elecciones de Barcelona?

El mandatario de la entidad, Joan Laporta, había dejado caer que las elecciones finalmente tuvieran lugar en el mes de marzo, aunque también se contemplaba la alternativa de esperar al cierre de la campaña.

Ahora bien, la razón fundamental de que marzo sea el escogido estaría en lo que esto favorece a la propia planificación deportiva, tomando en cuenta que saber con antelación quién tendrá el mando ejecutivo del club permite poder planificar mejor el plantel y la próxima temporada.

En este momento el viento de la aceptación electoral parece estar del lado de Laporta, quien puede sacar pecho que el equipo se mantiene vivo en todos los títulos de la temporada e incluso ya sumó uno a sus vitrinas: la Supercopa de España.

A su vez, tiene a favor que el propio Hansi Flick, el líder de ese vestuario de Barcelona, le respaldó públicamente sobre la idea de la continuidad de la actual junta, al tiempo que para marzo se espera que el Camp Nou aumente su aforo a unos 62.000 aficionados, lo que puede ser una baza de campaña positiva para él.