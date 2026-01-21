Joan Laporta dedica un emotivo mensaje de despedida para Ter Stegen

Suscríbete a nuestros canales

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, se dejó ver nuevamente por los medios de comunicación, en la previa del duelo que midió a los culés este miércoles 21 de enero ante el Slavia Praga en Champions League. En medio de los distintos temas que se le consultó, uno de ellos tuvo énfasis: Ter Stegen.

Sobre el guardameta alemán se confirmó su cesión al Girona por el resto de la campaña, después de estar más de 10 años formando parte activa de la plantilla azulgrana.

Tanto es el cariño para el jugador que el propio Laporta le dedicó un mensaje cariñoso al teutón y le deseo lo mejor en su reto más inmediato.

"Esperamos que sea un hasta luego. Marc-André, saliendo de una lesión, tiene que jugar, tendrá más oportunidades de jugar en Girona. Es un portero excepcional, de los mejores del mundo. Se ha dado esta circunstancia", dijo.

Ter Stegen con el futuro incierto luego de la cesión

A día de hoy el cuadro culé pareciera tener muy clara su apuesta en la portería, con Joan García como el estelar en esa demarcación. Sin embargo, el alemán no tendría del todo segura su salida del equipo después de su paso por Girona.

Ante eso, el mandatario azulgrana no quiso tomarse mucho tiempo para analizar escenarios venideros, sino que prefirió dejar más énfasis en lo que ahora está ocurriendo con el club y posteriormente se pueda contemplar las opciones del guardameta.

"Sabe que esto es una cesión hasta final de temporada. Luego espero que vaya al Mundial y ya hablaremos. Tiene contrato con nosotros, por lo tanto sigue siendo jugador del Barça, y le deseo lo mejor al gran capitán, porque es una persona excepcional, al margen de ser un porterazo", expresó.

Finalmente, Barcelona terminará esta temporada confiando como segundo portero en Wojciech Szczęsny y el estadounidense Diego Kochen como tercer guardameta.