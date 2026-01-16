Hansi Flick reacciona a una mala noticia en Barcelona: "Es la decepción más grande de mi vida"

Suscríbete a nuestros canales

El técnico del FC Barcelona, Hansi Flick, llegó al club para cambiar su época más reciente y devolver una tradición de victorias. Su recorrido por la institución ha sido positivo y ha manifestado sentirse muy feliz. Sin embargo, recientemente habría recibido una noticia que no fue de su agrado, en plena celebración por la obtención de la Supercopa de España ante el Real Madrid.

Justamente, esto último estaría relacionado cuando se le informó de que Dro Fernández, el canterano de La Masia, habría perdido la salida del club en los próximos días, tras recibir ofertas de un clubes extranjeros, sobre todo interesados en abonar los seis millones de euros de su cláusula de rescisión de contrato.

El estratega alemán habría conocido la decisión del propio jugador, pocos días después de cumplir la mayoría de edad, que le permite firmar vínculo con cualquier club internacional.

Según el periodista Lluis Miguelsanz, el entrenador no reaccionó: "de manera especialmente cordial: a Flick le molestó especialmente saber que perderá a una pieza importante, sobre todo en clave futuro, formada en La Masia y que ya ha participado en varios partidos a las órdenes del alemán".

¿Qué palabras apuntó Hansi Flick sobre esta salida de Barcelona?

Hay que recordar que fue el propio alemán el que le dio una oportunidad al canterano en la pasada pretemporada de Barcelona, en la que dibujó buenos minutos que hicieron que se ganara permanecer en la dinámica de la primera unidad culé.

El teutón hizo debutar oficialmente a Dro en un partido ante la Real Sociedad, cotejo en el que además fue titular. Ese día participó en la primera mitad y fue sustituido al descanso.

Pese a las oportunidades a cuentagotas, por la cantidad de disputa que hay en esa zona del campo en ataque, Flick ha dado cierto trato especial al español, por lo que también sería una razón de su molestia.

Según lo contado por el periodista del diario Sport, Hansi Flick se mostró muy decepcionado, hasta el punto de que habría comentado a su entorno que ha sufrido "la decepción más grande" de su vida.