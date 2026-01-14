Hansi Flick reacciona a la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid

Suscríbete a nuestros canales

En la previa de los octavos de final de la Copa del Rey, donde el FC Barcelona se prepara para visitar al Racing de Santander, la actualidad deportiva ha dado un vuelco inesperado.

La destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid se convirtió en el tema central de la rueda de prensa de Hansi Flick, quien, a pesar de la rivalidad, no dudó en mostrar su respeto y solidaridad con su colega de profesión.

El técnico alemán fue cuestionado sobre el cambio de dirección en el banquillo merengue. Lejos de alimentar la polémica, el azulgrana optó por un discurso empático y profesional.

“Esto es fútbol. No es algo que dependa de mí. Le deseo lo mejor. Seguramente él y su cuerpo técnico tendrán pronto un gran proyecto. Es un entrenador fantástico y tiene un gran futuro", afirmó Flick con contundencia.

La sinceridad de Flick

Hansi Flick también aprovechó para reflexionar sobre la fragilidad del puesto de entrenador en clubes de máxima presión.

Sus palabras dejaron entrever una crítica implícita a la falta de paciencia en los proyectos deportivos modernos, señalando que la gestión del éxito y el fracaso a veces escapa de las manos de quienes están en el césped.

“El fútbol depende de los resultados. El club tiene que creer en ti, pero las decisiones las toman otros. Tenemos muchas responsabilidades y una presión enorme. Al final, esto también es parte del trabajo", afirmó.

Foco en la Copa del Rey

Pese al ruido mediático generado por el despido de Alonso, Hansi Flick dejó claro que su prioridad absoluta es el duelo ante el Racing de Santander. El Barcelona llega a estos octavos de final con la intención de hacer valer su favoritismo, pero con la guardia alta tras ver cómo los gigantes pueden tambalearse en cuestión de días.

El técnico alemán sabe que, para mantener la calma que hoy le permite opinar desde la barrera sobre la crisis ajena, debe seguir sumando victorias. La Copa del Rey se presenta como un objetivo prioritario para un Barça que quiere traducir su dominio táctico en títulos tangibles esta temporada.