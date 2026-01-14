¿Cuántas bajas tendrá el Real Madrid para la Copa del Rey?

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid necesita levantar cabeza y reencontrarse con su mejor versión. Con la destitución de Xabi Alonso y el ascenso de Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, los blancos esperan terminar bien la temporada.

En unas horas, el ex lateral derecho tendrá su debut oficial al mando del banquillo merengue, cuando se enfrenten al Albacete en el Estadio Carlos Belmonte por los octavos de final de la Copa del Rey.

Sin embargo, al técnico español se le presenta un problema bastante grave que lo obliga a improvisar y utlizar a varios canteranos para buscar la clasificación a la próxima ronda del torneo doméstico.

¡11 ausencias en el primer equipo!

Hasta 11 jugadores no estarán presentes en el compromiso (algunos por descanso y otros por lesión). La Supercopa de España dejó en un mal estado físico al Real Madrid y no todos los futbolistas regresaron al 100%.

Estas bajas no son otras que: Thibaut Courtois, Ferland Mendy, Antonio Rudiger, Éder Militao, Trent Alexander-Arnold, Álvaro Carreras, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham, Brahim Díaz, Kylian Mbappé y Rodrygo Goes.

De esta forma, en la convocatoria solo hay 13 jugadores del primer equipo y siete de la cantera. Es muy probable que alguno de los juveniles sume minutos e incluso pueda ser titular en la eliminatoria.

Apuesta por la cantera

Antes de ser el entrenador del primer equipo, Álvaro Arbeloa estaba entrenando al Real Madrid Castilla, por lo que, conoce perfectamente a los prospecto de la "Casa Blanca".

Quizás sea el momento para utilizarlos más y apostar por los canteranos. Sobretodo, tras el buen rendimiento mostrado por Raúl Asencio y Gonzalo García, quienes hace poco ascendieron desde la cantera y ahora son piezas importantes en el primer equipo.