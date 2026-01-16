Barcelona perderá a una de sus principales promesas a futuro

Suscríbete a nuestros canales

El Barcelona está en días dulces. Ganó la Supercopa de España ante su eterno rival, el Real Madrid (3-2) y luego avanzó a los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Racing de Santander, en una misma competición en la que los merengues se quedaron en el camino contra el Albacete.

Ahora bien, en medio de toda esa celebración del equipo, hay una mala noticia, que toma por sorpresa a todos y está relacionada a una de las principales problemas del club y del que se tenían muchísimas expectativas puestas a futuro por todo su talento.

Se trata de Pedro Fernández Sarmiento, conocido como 'Dro' Fernández, quien se irá de la entidad en este mercado de fichajes invernal, según informó primero en exclusiva Carlos Monfort y luego complementó Fabrizio Romano.

El habilidoso canterano, formado desde hace años en 'La Masía', con su salida dejaría unos 6 millones de euros correspondientes a su cláusula de rescisión.

Dro era uno de los llamados a brillar en el Barcelona de futuro

Cuenta el propio Monfort que desde el club llega como sorpresa esta decisión, porque tenía un plan para renovarlo cuando cumpliera los 18 años (hecho que se cumplió el 12 de enero, regresando de Arabia Saudí tras ganar la Supercopa).

Lo cierto es que Deco, el director deportivo culé, no pudo garantizar la continuidad a tiempo. El futbolista ya la habría comunicado directamente a Hansi Flick su decisión de marcharse.

El comunicador apuntó que "en los próximos días se llevará a cabo una reunión entre el futbolista, su familia y agentes para valorar las diferentes ofertas que le han llegado. Todavía no está cerrado el club en el que jugará durante la segunda mitad de esta temporada, son varios los que han mostrado un fuerte interés: su ínfima cláusula de rescisión era un caramelo para los grandes de Europa".

Uno de los más dolidos de este desenlace, sin duda alguna, sería el propio Flick, quien era uno de los valedores del jugador en el primer equipo y quien lo mantuvo en esa dinámica. En total, ha disputado 148 minutos repartidos en cinco encuentros (cuatro de LaLiga y uno de la Champions League) en esta campaña, sumando una asistencia: a Fermín López contra el Olympiakos en su segunda y última titularidad como azulgrana.

El debut del español tiene data contra la Real Sociedad el 28 de septiembre, compromiso en el que fue titular. Su último partido con Barcelona hasta ahora fue el 2 de diciembre, hace mes y medio, contra el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, con victoria culé 3-1 y donde jugó el último cuarto de hora.