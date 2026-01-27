Gulfstream Park: Mythical del entrenador venezolano Jorge Delgado está lista para conquistar el Forward Gal Stakes (G3) por $175 mil

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 31 fue programado el Forward Gal S (G3) $175.000, prueba que será la décima de la cartelera a correrse a las 5:45 p.m., prueba que otorga puntos a los cinco primeros finalistas en una escala de 20-10-6-4-2 camino al Kentucky Oaks (G1).

El hipódromo de Gulfstream Park diseñó un programa de doce competencias que inician a la 1:15 p.m., hora venezolana, jornada que corresponde al Championship Meet de Florida. Dentro de esta cartelera se corren cinco pruebas Stakes, que combinadas repartirán $975.000 en premios.

Kentucky Oaks: Mythical en Forward Gal S (G3) $175.000 enfrenta a siete corredoras

El Forward Gal S (G3) $175.000 atrajo a ocho potras de tres años que van a competir en distancia de siete furlongs (1.400 m). Es la primera de las carreras preparatorias de Gulfstream para el Kentucky Oaks (G1), que se correrá el viernes 1 de mayo. La carrera ofrece puntos Kentucky Oaks a los cinco primeros finalistas en una escala de 20-10-6-4-2.

Mythical ha ganado cinco de seis carreras, con su única derrota en el Spinaway Stakes (G1) de Saratoga, donde terminó quinta. La potranca entrenada por el venezolano Jorge Delgado, antes de esa derrota, ganó el Tremont Stakes y el Adirondack Stakes (G3) en calidad de invicta.

Posteriormente, dominó la competencia de clásicos criados en Florida en Gulfstream Park, con una amplia ventaja de 12 3/4 cuerpos en el Susan's Girl Stakes. Luego, obtuvo una victoria por 2 1/2 cuerpos en el My Dear Girl Stakes el 29 de noviembre.

Fuertes candidatas para el Forward Gal S (G3) $175.000

Dentro de este grupo selectivo de potras de 3 años, se encuentra la peligrosa Tessellate, ganadora del Juvenile Fillies Sprint Stakes y el Gasparilla Stakes. Ahora contará con la monta de Junior Alvarado para Saffie Joseph Jr., quien también presenta a Scane.

Brad Cox presentó a On Time Girl, una hija de Not This Time, ganadora del Fern Creek Stakes el pasado mes de noviembre en Churchill Downs. Cox estará presente también con Sneaky Good. La nómina la completan Music Burst, de la cuadra de G.R. Arnold II; Walsh Walden a Hollen Drive y completa la nómina Imperactrice de Todd Pletcher.