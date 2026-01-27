¡Último minuto! Autoridades de Turfway Park anunciaron la cancelación de sus programas por temperaturas bajas

Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado de prenda de la pagina oficial del hipódromo Turfway Park, ubicado en Kentucky, anuncio que las carreras programadas para miércoles y jueves fueron canceladas debido al severo clima invernal en la zona de Florence, Kentucky.

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la sensación térmica no superará los 10 grados durante las próximas 48 horas y que bajará hasta -11 grados el miércoles.

Los funcionarios de Turfway Park continúan monitoreando el pronóstico y tomarán una determinación el miércoles con respecto a las tarjetas de carreras del viernes y sábado. Según, la nota oficial.

Jornadas penden de un hilo

Para la cartelera del miércoles Turway Park, programó nueves carreras sin pruebas selectivas. Mientras, que para la jornada del jueves 29 de enero, se tenía previsto un total de diez competencias sin Stakes dentro de la carta.

El viernes fueron programadas diez carreras, que incluyó el Wishing Well S. por $125,000. En la jornada del sábado, con igual número de competencias, se incluyó el Forego Stakes valorado por $125,000. La realización de estos dos últimos días señalados dependerá de la situación climatológico.