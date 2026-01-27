¡Un giro de 180 grados! Víctor Espinoza jinete del triplecoronado American Pharoah, estuvo a muy poco del retiro

Suscríbete a nuestros canales

En toda profesión, independientemente del campo, siempre hay aspectos buenos y malos. En la carrera de un jinete se manifiestan aún más los aspectos negativos, debido a que es una disciplina deportiva con mucha competencia. Los talentos jóvenes se benefician en estas situaciones cuando los jinetes jerárquicos atraviesan períodos improductivos.

Un retiro que fue postergado

Ese fue el caso de Víctor Espinoza, jinete mexicano con 53 años y miembro del Salón de la Fama, quien consideró el retiro al finalizar la temporada 2025. Sin embargo, al ver a sus colegas más experimentados, Mike Smith (59 años) y John Velazquez (54), se dio una nueva oportunidad para continuar sobre los caballos de carrera.

Lo cierto del caso, que Víctor Espinoza, al verse en la situación del retiro, busco la opción de cambiar su equipo de trabajo en el verano anterior y llevárselo a otros circuitos del país. Por lo cual, decidió regresar a California tras haber estado en Nueva York y Kentucky durante la segunda mitad de 2025.

Espinoza, en ese intento con el cambio de equipo durante el verano intentó innovar su carrera, sin embargo, Espinoza ganó nueve de 77 carreras en 2025, muy lejos de los grandes éxitos cuando ganó la Triple Corona, con American Pharoah, y ganador de la Dubai World Cup (G1) con California Chrome.

Una carrera de grandes éxitos

Espinoza ha ganado cuatro carreras en 10 compromisos desde que comenzó 2026. Para esta semana en la jornada del sábado 31 de enero, contará con cuatro montas. Entre ellas con la yegua argentina Violeta de Marcelo Polanco en el Megahertz Stakes (G3) por $100,000 en Santa Anita Park.

Desde que comenzó su carrera como jinete en Norteamérica en 1993, Espinoza ha ganado 3,528 carreras de 23,271 largadas. La primera de sus tres victorias en el Kentucky Derby llegó a bordo de War Emblem en 2002, con quien ganó su primer Preakness Stakes dos semanas después. Espinoza ha ganado cuatro pruebas de la Breeders' Cup, la más reciente la Breeders' Cup Filly & Mare Sprint 2021 a bordo de Ce Ce.

Espinoza ha sido galardonado tres vences con los ESPY como mejor jockey, otorgado por ESPN en 2002, 2014 y 2015.