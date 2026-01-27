¡Mano dura! Por esta razón suspenden a entrenador por 36 meses en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

En el portal web del The Blood Horse, se pudo conocer que el entrenador de Southwestern, José Roberto González Sr., que ya cumplía una suspensión de 18 meses, recibió 36 meses adicionales por una segunda violación relacionada con el broncodilatador prohibido albuterol.

Entrenador recibe una segunda suspensión

Roberto González Sr., fue sancionado al principio tras detectarse albuterol en una muestra de pelo de Discovery N Sight, un caballo castrado que tenía 6 años en ese momento y que fue examinado fuera de competición en Albuquerque Downs el 23 de julio de 2025. Por lo que, aceptó la infracción y las implicaciones del resultado positivo.

Para ese entonces, se le impuso una suspensión de 18 meses, que comenzó el 3 de enero y terminó el 2 de julio del año 2027. Además, fue multado con $12,500. Mientras que el ejemplar Discovery N Sight fue suspendido para correr y entrenar durante 60 días, que ya cumplió, pero no podrá regresar a la competición hasta que no presente ninguna sustancia prohibida.

Otras muestras fuera de competición tomadas previamente en Albuquerque Downs al caballo castrado Ol' McClintock, que entonces tenía 5 años, también revelaron albuterol en una muestra de pelo y otra sustancia prohibida, testosterona, en una muestra de sangre.

González también admitió estas faltas y aceptó las consecuencias. Estas infracciones adicionales añadieron 36 meses a su suspensión, un plazo que comienza el 2 de julio de 2027 y finaliza el 2 de julio de 2030. Ha recibido una multa adicional de 25.000 dólares.

McClintock fue declarado inelegible para competir y entrenar a partir del 22 de abril de 2025, día de la toma de muestra. Tampoco podrá volver a competir una vez que su inelegibilidad finalice a finales de junio sin antes dar negativo en todas las pruebas de sustancias prohibidas.

Fuente: Eric Mitchell (X/Tuitter)