¡Temperaturas árticas hacen estragos! Aqueduct canceló los programas del miércoles, jueves y viernes

La Asociación de Carreras de Nueva York (NYRA) anunció la noche de este lunes 26 de enero, la cancelación de las jornadas del miércoles al viernes de esta semana en el Hipódromo de Aqueduct, debido a las temperaturas árticas y sensación térmica extremadamente bajas que se pronostica, las cuales afectarán el área metropolitana de Nueva York.

Aqueduct: Podría efectuar jornadas extras para febrero

Según, la página oficial de la NYRA, en consulta con el Jockeys' Guild, la New York Thoroughbred Horsemen's Association (NYTHA) y New York Thoroughbred Breeders, Inc. (NYTB), solicitará la aprobación formal de la New York State Gaming Commission (NYSGC) para realizar carreras en vivo el miércoles 4 de febrero con días de recuperación adicionales que se determinarán en una fecha posterior.

El Ladies Stakes de $135,000, originalmente programada para el sábado 17 de enero y posteriormente trasladada al viernes 30 de enero, volverá el sábado 31 de enero. Las inscripciones para la tarjeta de este sábado se aceptarán el martes 27 de enero.

Como se anunció previamente, el Interborough Stakes de $135,000 volverá el viernes 6 de febrero y las inscripciones se aceptarán el sábado 31 de enero.

NYRA volverá a traer las carreras programadas para el miércoles y jueves como extras para el 1 de febrero y en adelante, y las inscripciones comenzarán el miércoles 28 de enero.

Las carreras actualmente ofrecidas para el viernes 30 de enero se utilizarán para el programa propuesto para el miércoles 4 de febrero y las inscripciones se realizarán el jueves 29 de enero.