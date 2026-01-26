Duelo mundialista: La Dubai World Cup tendrá a las mejores estrellas equinas del globo terráqueo en su nómina

Suscríbete a nuestros canales

Un total de 151 ejemplares han sido nominados para la presente edición de la Dubái World Cup (G1) que llega a su trigésima edición. Esta prueba contará con una bolsa de 12 millones de dólares en premios a repartir.

Dubai World Cup (G1) cuenta con 151 nominaciones

La Dubai World Cup (G1), que es patrocinada por Emirates Airline, será en distancia de 2.000 metros y cuenta con la nominación de 151 ejemplares.

Dentro de las nominaciones se encuentra, los ganadores de la Dubai World Cup, Laurel River (2024) y Hit Show (2025), además del Caballo del Año en Japón y el Eclipse Winner como Caballo Maduro 2025, Forever Young.

Junto a ellos los destacados nipones; Narukami, Diktaen y Dura Erede, y las estrellas estadounidenses Gosger y White Abarrio.

Dubai Sheema Classic (G1) dotada con 6 millones de dólares

La Dubai Sheema Classic (G1), con un premio de 6 millones de dólares, es parte del programa que incluye nueve carreras y ha recibido 95 nominaciones. Se incluye a Calandagan, el mejor caballo de carreras global de Longines en 2025.

Así como a Ethical Diamond, que ganó la Breeders' Cup Turf; Rebel's Romance, que obtuvo la Sheema Classic en 2024; y Danon Decile, el campeón actual. Croix Du Nord, Durezza y Masquerade Ball también están entre los registrados, lo que asegura una fuerte presencia de Japón.

Dubai Turf (G1) cuenta con 143 ejemplares nominados

La Dubai Turf (G1), patrocinada por DP World, ha recibido 143 nominaciones, que incluye al ganador de 2024, Facteur Cheval, al ganador de la Coral-Eclipse (G1), Ombudsman, y al múltiple campeón japonés de G1, Jantar Mantar.

José Francisco D’Angelo presente en las pruebas de velocidad

José Francisco D’angelo, tendrá su participación con el ganador de la Breeders’ Cup Sprint, Bentornato, que figura entre los inscritos para la Dubai Golden Shaheen (G1), patrocinada por Nakheel, mientras que la ganadora de la Breeders’ Cup Turf Sprint, Shisospicy, se encuentra en la lista para la Al Quoz Sprint (G1), patrocinada por Azizi Developments.

Durante este programa, se encuentra el UAE Derby (G2) la tercera y última prueba clasificatoria para el Kentucky Derby (G1) en la ruta Euro/Medio Oriente. De igual manera, está la Godolphin Mile (G2) patrocinada por Emaar, y la Dubai Gold Cup (G2). Además, de la Dubai Kahayla Classic (G1) para caballos árabes de pura sangre.