Gulfstream Park tendrá este fin de semana carreras rumbo al Kentucky Derby y Kentucky Oaks

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado 31 de enero en el hipódromo de Gulfstream Park, se llevarán a cabo doce competencias que inician a la 1:15 p.m., hora venezolana, jornada que corresponde al Championship Meet de Florida. Dentro de esta cartelera se corren cinco pruebas Stakes, que combinadas repartirán $975.000 en premios.

En esta jornada saturnina, fue programado el Forward Gal S (G3) $175.000, prueba que será la décima de la cartelera a correrse a las 5:45 p.m. y el Holy Bull S. (G3) de $275,000, pautado para las 6:45 p.m. Hora venezolana.

Kentucky Oaks: Forward Gal S (G3) $175.000 tendrá ocho corredoras

El Forward Gal S (G3) $175.000 atrajo a ocho potras de tres años que van a competir en distancia de siete furlongs (1.400 m). Es la primera de las carreras preparatorias de Gulfstream para el Kentucky Oaks (G1), que se correrá el viernes 1 de mayo. La carrera ofrece puntos Kentucky Oaks a los cinco primeros finalistas en una escala de 20-10-6-4-2.

El Forward Gal S (G3) es una prueba que data de 1982. A partir de 1987 fue elevado a la categoría Graded Stakes, que durante los años y hasta la fecha ha tenido una variante de Grado 2 y 3. Desde 2018, se ha mantenido como Graded 3, y la distancia ha sido igual, es decir, 1.400 metros o siete furlongs.

En esta prueba fueron inscritas Music Burst, de la cuadra de G.R. Arnold II; Tessellate y Secane, de Saffie Josspeh Jr.; y Brad Cox, quien presentó a Sneaky Good y On Tine Girl; Jorge Delgado presentó a Mythical. Wlash Walden a Hollen Drive y completa la nómina Imperactrice de Todd Pletcher.

Kentucky Derby: Holy Bull S. (G3) de $275,000 atrajo a nueve participantes

El Holy Bull S. (G3) de $275,000 es una de las pruebas más atractivas para la jornada de este sábado en el hipódromo de Gulfstream Park. Será la última de la cartelera de doce competencias y tendrá la actuación de nueve potros de 3 años, que buscan los puntos que los pongan en la ruta al Derby de Kentucky (G1).

Para esta carrera de 1.700 metros fueron inscritos Incredibolt (R. Mott), Roger That Dana (L. M. Ramírez), Project Ace (D. Romans), Global Aviator (R. G. Crichton), Cannoneer (B. Baffert), Nearly (T. Pletcher), Bravaro (S. Josepph Jr.) y Game for It (C. Summers).