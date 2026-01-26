Mahoning Valley ha cancelado las jornadas de lunes y martes

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Mahoning Valley, ubicado en Ohio, en Estados Unidos, se vio la necesidad de interrumpir las actividades de este lunes 26 y martes 27 de enero en su calendario de carreras. Proyecciones de mal tiempo obligaron a las autoridades del óvalo a tomar la decisión de suspender la jornada pautada para la tarde de este lunes 26 y martes 27 de enero de 2026.

Esta cancelación marca otro día en el que el recinto se ve forzado a detener sus actividades. La información oficial está registrada en el portal web de Equibase, lo que generó inevitablemente un cambio en los planes de los aficionados y profesionales del turf.

Mahoning Valley: Agenda de la jornada

Mahonning Valley tenía programada una agenda de ocho competencias para este lunes, las cuales debían iniciar a las 1:15 de la tarde hora de Venezuela. La mayoría de las pruebas incluían categorías habituales en la pista de arena, como Starter Allowance, Maiden Special Weight, Allowance y Claiming.

Como es costumbre, en la tanda se esperaba la participación de varios jinetes criollos que hacen vida profesional en este circuito.

Para la jornada del martes 27 de enero, se programaron 10 carreras, siete Claiming, dos Maiden Special Weight y una de Allowance. Esa jornada también estaba programada para la 1:15 p.m.