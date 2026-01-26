Ka Ying Rising iguala récord que nadie conseguía hace 21 años en el turf mundial

Suscríbete a nuestros canales

El purasangre de seis años, Ka Ying Rising, consiguió ganar el primer paso de la Hong Kong Sprint Series, la Centenary Sprint Cup (1,200 metros) que se corre en grama y entrega un premio de HK$13 millones (Aproximadamente US$1,67 millones), y alcanzó su victoria número 17 de manera consecutiva.

Ka Ying Rising alcanza récord de más victorias consecutivas

21 años desde que el ejemplar Masterclass, logrará el récord de 17 triunfos de manera consecutiva en el turf de Hong Kong, este domingo, el purasangre nacido en Nueva Zelanda, lo ha igualado, y ahora buscará en el segundo paso de la Hong Kong Sprint Series, romper dicha marca.

David Seymour, su entrenador comentó: «El año pasado, tuvo que esforzarse al máximo en los últimos metros para ganar esa carrera (Queen's Silver Jubilee Cup). Creo que este año el caballo está más fuerte físicamente y ha elevado su capacidad a un nivel superior». Complementó, «Creo que puede correr los 1400 metros con facilidad. Estoy deseando que llegue su próxima salida; supone otro reto, otro nivel para él».

Seymour indicó adicionalmente que, tras la carrera este caballo, él tiene la capacidad de batir el récord de la pista en la segunda etapa de la Hong Kong Sprint Series, la Queen's Silver Jubilee Cup (1,400 metros) de Grupo 1, que también cuenta con un premio de HK$13 millones.