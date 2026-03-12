Nova Djokovic desafía la gravedad con esta jugada imposible en Indian Wells

Suscríbete a nuestros canales

Novak Djokovic volvió a demostrar al mundo del tenis que está más vigente que nunca. El serbio a sus 38 años contra Jack Draper llevó a cabo una jugada impresionante para ganar su duelo de octavos de final; la jugada seguramente será el mejor punto de Indiana Wells 2026.

En un punto crítico del partido, Djokovic persigue una bola profunda cerca de la línea de fondo. Con 38 años, el serbio anticipa perfecto el ángulo imposible del rival, posicionándose para un contraataque milimétrico que deja al oponente descolocado y sin opciones de ganar el punto.

Con el cuerpo girado y baja el centro de gravedad, Novak ejecuta un passing shot entre las piernas: contacto preciso con la raqueta, efecto topspin y velocidad letal. La bola roza la línea, desafiando la física en arcilla dura del Masters 1000 en la jugada más impresionante del torneo.

La pelota besa la línea, inalcanzable para Draper que se estira en vano. Novak celebra con su rugido icónico mientras el estadio estalla. Una jugada que se volvió rápidamente viral para demostrar que el serbio aún tiene nivel para ser el #1 de la ATP en el tenis mundial.

Carlos Alcaraz encaminado por el título en Indiana Wells en 2026

Carlos Alcaraz avanza con autoridad en Indian Wells 2026. El español, sembrado #1, superó rondas iniciales con potencia y precisión, venciendo a rivales sólidos como al búlgaro Dimitrov (6-2 6-3); al francés Rinderknech (7-6, 6-3, 6-2) y al noruego Ruud (6-1, 7-6).

Ahora le toca enfrentar a Cameron Norrie en los cuartos de final. El ganador se enfrentará al vencedor entre: Jack Draper vs Daniil Medvédev, uno de los enfrentamientos más importantes del torneo; por parte de Draper que fue el verdugo de Novak Djokovic.

¿Otro título para Carlos Alcaraz en Indian Wells?

Carlos Alcaraz llega a cuartos con opciones reales de tricampeonato: 88.9% de victorias históricas, 5 cuartos seguidos y ofensiva letal. Sus rivales han estado trabajando fuerte, pero la soltura del español en uno de los años donde mejor se le ve en todos los niveles.

Indian Wells es una de las mejores preparaciones para afrontar el Roland Garros con el mejor estado de forma posible. Quizás estamos a punto de ver unas de las versiones élite del español a sus 22 años. En un mundo del tenis, que cada vez le queda más pequeño.