Parx Racing cancela la jornada de carreras prevista para este lunes 26 de enero

Suman cuatro reuniones en una semana sin pruebas en este circuito

Por

Darwin Dumont
Lunes, 26 de enero de 2026 a las 07:00 am
El Hipódromo Parx Racing, ubicado en Pensilvania, en Estados Unidos, una vez más experimentó una interrupción en su calendario de carreras, por cuarto día consecutivo. Proyecciones de mal tiempo en el condado de Bensalem obligaron a las autoridades del óvalo a tomar la decisión de suspender la jornada pautada para la tarde de este lunes 26 de enero de 2026.

Esta cancelación marca otro día en el que el recinto se ve forzado a detener sus actividades. La información oficial se difundió a través de la cuenta de X(Twitter) de Parx Racing (@Parxracing), lo que generó inevitablemente un cambio en los planes de los aficionados y profesionales del turf.

Parx Racing: Agenda de la jornada 

Parx Racing tenía programada una agenda de nueve competencias para este lunes, las cuales debían iniciar a las 1:05 de la tarde hora de Venezuela. La mayoría de las pruebas incluían categorías habituales en la pista de arena, como Starter Optional Claiming, Maiden Claiming, Maiden Special Weight y Claiming.

Como es costumbre, en la tanda se esperaba la participación de varios jinetes criollos que hacen vida profesional en este circuito.

El jockey Mychel Sánchez, en este nuevo comienzo de temporada, marcha al frente en la estadística con 10 victorias. Sánchez, actual campeón en este circuito, buscará su cuarto título en el circuito de Bensalem.

 

Lunes 26 de Enero de 2026
